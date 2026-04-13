Скільки днів святкують Великдень, чому так довго і що відбувається в ці дні

Великодні свята у 2026 році розпочалися 12 квітня світлим Христовим Воскресінням, але Великдень — це не тільки один день, коли всі святкують, відвідують церкву, їдять паски й фарбовані яйця.

Насправді свято триває набагато довше, просто не всі про це знають. Головний день — це, звісно, неділя, але після неї святковий настрій нікуди не зникає.

Скільки днів святкують Великдень за церковною традицією — розказуємо у матеріалі.

Скільки днів святкують Великдень в Україні

Великдень вважається найбільшим християнським святом, і його не можна вмістити в один день.

Хоча головні урочистості припадають на неділю Воскресіння Христового, у православній традиції святкування триває значно довше — аж 40 днів.

Саме стільки часу, за церковним переданням, Ісус Христос після воскресіння лишався серед своїх учнів, підтримував їх і наставляв перед тим, як вознестися на небо.

Святковий період завершує свято Вознесіння.

Перший тиждень після Великодня називають Світлим — у цей час у храмах йдуть особливо урочисті служби, люди ходять у гості, діляться освяченими стравами. Навіть будні в цей час сприймаються інакше — світліше і спокійніше.

Чому прийнято вважати, що Великдень святкують три дні

Вважається, що Великдень святкують три дні, тому що в народі особливо виділяють перший період після Воскресіння — неділю, понеділок і вівторок.

Раніше ці три дні були продовженням самого великоднього дня: не працювали, не займалися важкою роботою, а час проводили з родиною та в церкві.

Тому у багатьох склалося уявлення, що Великдень — це ніби триденне свято. Але насправді Великдень триває набагато довше — сорок днів, до свята Вознесіння.

Скільки днів триває Великдень і що заведено робити в цей час

Всі сорок дні великодніх свят заведено вітатися словами: Христос воскрес! і чути у відповідь: Воістину воскрес!

Вважається, що саме так віряни діляться між собою головною новиною християнської віри — про те, що Христос переміг смерть.

У цей період люди намагаються більше робити добрих справ, спілкуватися з рідними, миритися з тими, з ким мали напружені стосунки.

Великдень ніби розтягує відчуття радості в часі, нагадуючи, що справжні важливі речі не закінчуються за один день.

