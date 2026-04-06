Поливаний понеділок 2026 — коли час обливатися цілющою водою: обряди свята

Поливаний понеділок — весела традиція першого дня після Великодня, коли з тебе можуть зробити мокру курку і ніхто не буде просити вибачення.

Коли у 2026 році Поливаний понеділок, про звичаї та заборони свята — дізнайся з матеріалу.

Коли Поливаний понеділок у 2026 році

Тиждень після Великодня традиційно називають Світлим або Світлою седмицею. Поливаний понеділок відкриває її.

У 2026 році католицький Великдень припадає на 5 квітня, а православний — на 12 квітня, відповідно Світла седмиця розпочинається на наступний день, тобто 6 або 13 квітня.

У 2026 році Поливаний понеділок, який також називають Обливаним, святкують 6 та 13 квітня.

Обливаний понеділок — як святкують перший день після Великодня

Свято має глибокі корені, і християнські мотиви переплітаються у ньому з давніми язичницькими обрядами весни, очищення, оновлення та відродження.

Вважається, що після Великодня вода в усіх водоймах освячується та набуває цілющої сили. Саме з цим уявленням і пов’язана традиція Обливаного понеділка.

А тепер уяви собі: щойно минув Великдень, стіл ще не розібраний, паски доїдають, а тут вранці тебе обливають холодною водою — не зі злості, а з любові.

Молодь, особливо на Заході України, зранку виходить із відрами, пляшками, навіть з пластиковими пістолетами — чим завгодно, аби тільки полити когось водою.

Найбільше цю традицію першого дня після Великодня шанують на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині.

Колись у селах це було ще й знаком симпатії: хлопці обливали дівчат, які їм подобались. Тож якщо ти на свято мокра — не сердься, значить, тебе хтось вподобав. А вже у вівторок дівчата могли відповісти у такий же спосіб.

Що можна робити на Обливаний понеділок 2026

У цей день заведено накривати столи, чекати гостей і самим вирушати у веселі гостювання, адже це — день радості та єднання.

У деяких куточках України у перший день після Великодня й досі живе старовинний обряд волочіння — щось на кшталт різдвяної коляди, тільки весняної, коли молодь збирається у гурти і з піснями обходить село.

А ще на свято традиційно обмінюються крашанками й писанками — символами життя, весни і добра.

Діти у цей день мають свою місію — навідати родичів та хрещених. Їм несуть від батьків дарунки — паски, крашанки, інші смаколики — а повертаються з повними кошиками гостинців.

Цікаво, що у деяких регіонах Обливаний понеділок розпочинав цілий тиждень поминань, який називали Дідовим. У ці дні згадують предків, особливо в понеділок, коли влаштовують особливу вечерю на їхню честь.

Що не можна робити в перший день після Великодня 2026

Після Пасхи вже немає посту, і сумувати в цей день не заведено. Зазвичай люди святкують, радіють і не займаються буденними справами.

У цей день не варто прибирати, прати, працювати в городі чи на подвір’ї.

Заборонено шити, вишивати, в’язати, а ще — сваритися чи з’ясовувати стосунки, бо цей день має бути сповнений миру, спокою й радості.

