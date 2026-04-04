Бабусині заборони чи церковні канони: 10 міфів про Великдень, у які ми віримо досі

Не викидай крихти свяченого, не ріж паску ножем — тільки ламай, сідай за стіл одразу після церкви, бо “так треба”. Знайомо? Більшість із нас чули ці правила з дитинства — від бабусь чи батьків — і повторюють їх автоматично, не замислюючись, звідки вони взялися.

Але чи все це справді церковні канони? Чи частина настанов — радше народні традиції, які з часом перетворилися на “обов’язкові” правила?

У час, коли війна змушує переосмислювати сенси й відкидати зайве, ми вирішили розібратися, де межа між вірою та фольклором. Разом із отцем Ігорем та настоятелем Житомирського Свято-Михайлівського кафедрального собору Богданом Бойком ми розібралися у 10 найпоширеніших міфах про Великдень і з’ясували, що з них має церковне підґрунтя, а що є народною традицією.

Міф 1. Великдень — це насамперед освячення кошика

Для багатьох українців Великдень у храмі — це насамперед освячення кошика. Прийшли, покропили святою водою паску й яйця — і ніби все зробили правильно. Але священнослужителі застерігають: коли свято зводиться лише до освячення продуктів, його справжній сенс відходить на другий план.

І тут виникає ще одне запитання, яке багато хто ставить напередодні свята: чи вважається гріхом узагалі не піти до церкви на Великдень?

— Для людини невіруючої поняття гріха взагалі не існує, бо вона не знає Бога. Проте для християнина ситуація інша. Гріх — це передусім прояв нелюбові до Бога. Коли людина через хрещення присвятила своє життя служінню Творцю, як вона може проігнорувати цю велику зустріч у душі своїй? Це зустріч не лише з Господом, а й з близькими, парафіянами, братами та сестрами у Христі. Тому для вірянина не прийти на свято — це прояв нелюбові до ближнього та самого Бога — акцентує священик Ігор.

За словами священників, саме через втрату внутрішнього сенсу Великдень іноді перетворюється на формальність — “раз на рік і досить”.

Цю думку продовжує настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору:

— Багато людей приходять лише раз на рік, щоб посвятити кошик. Це велике нерозуміння. Великдень — це віра, а не ковбаса. Ми віримо в Ісуса Христа. Воскресіння — це практична дія, яку ми маємо наслідувати. Бути віруючим означає жити цією вірою щодня, а не просто принести продукти на освячення, — каже отець Богдан.

Міф 2. Без суворого посту в їжі святкувати не можна

Чимало людей перед Великоднем відчувають провину, якщо не змогли витримати 40 днів без м’яса чи інших обмежень. Здається, ніби без посту й святкувати не можна. Втім у церкві наголошують: сенс посту — не лише в їжі.

Священник житомирського собору пояснює:

— Піст — це духовна праця. Їжа лише допомагає тілу не перенасичуватися, щоб воно хотіло молитися. Але головне в пості — покаяння, добрі справи та примирення. Якщо ви не їсте м’яса, але тримаєте зло на ближнього — це не піст. Коли він закінчується, ми можемо їсти все, головне — не чинити насилля і зла.

Міф 3. На Великдень заборонена будь-яка праця, навіть приготування їжі

Часто можна почути: у Великдень не можна нічого робити — ані прибирати, ані готувати, ані навіть займатися буденними справами. Через це свято іноді сприймають як день повної заборони на будь-яку діяльність.

Священники пояснюють: ідеться не про сувору “заборону”, а про сенс дня — звільнити час для молитви, родини й духовної радості.

— У році є 12 найбільших свят, а Великдень — це 13-те, свято над святами. Звичайно, у такий день працювати не належить. Цей час ми маємо присвятити тільки службі Богові. Навіть поховання цього дня здійснюються інакше. Ми відвідуємо рідних, обіймаємо їх. Це день не для фізичної праці, а для духовної радості, — запевняє отець Ігор.

Міф 4. У великодню ніч категорично не можна спати

Багато хто з дитинства чув: у великодню ніч спати не можна — це гріх. Традиція всенічної служби справді була незмінною століттями. Але війна внесла свої корективи — передусім із міркувань безпеки.

Ми запитали у отця Богдана, звідки походить це переконання і чи справді сон у ніч на Великдень вважається гріхом. За його словами, усе пов’язано з бажанням зустріти Воскресіння одними з перших — ще на світанку нового дня.

— В народі кажуть, що спати не можна, бо раніше завжди ходили на всенічну. Але зараз в умовах війни є заборона служити вночі, і ми не можемо порушувати правила безпеки. Святкування переноситься на ранок, як тільки закінчується комендантська година. Віра від цього не стає меншою.

Міф 5. У кошик треба класти алкоголь, гроші або ніж “для удачі”

Іноді у великодніх кошиках можна побачити не лише паску та яйця, а й пляшку алкоголю, гроші чи навіть ніж — “щоб було багатство і щастя”. Священники кажуть: такі речі більше нагадують народні вірування, ніж церковну традицію.

Отець Ігор пояснює:

— У молитві чітко перелічено, що освячується: хліб (паска), яйця, м’ясо, масло, сир. Спиртні напої чи горілка — це недоречно. Буває, навіть гроші в руках розкладають для освячення. Це ненормальна практика. Ми благословляємо їжу, а не магічні атрибути на багатство.

Водночас отець Богдан нагадує, що сам сенс свята значно глибший за перелік продуктів у кошику:

— У Біблії про паски, які ми сьогодні печемо (солодкі, високі), мови взагалі немає. Пасха — це вихід євреїв з Єгипту, звільнення з полону. Нова Пасха для нас — це Ісус Христос. Справжня містична Пасха — це Євхаристія, святе Тіло і Кров Господня. Те, що ми печемо хліб і прикрашаємо його — лише спосіб висловити нашу радість.

Міф 6. Паска має бути лише за класичним рецептом

У соцмережах — справжній великодній креатив. Паски-суші, крафтові варіанти з незвичним декором, начинки з алкоголем або сучасні “ф’южн”-версії. І щоразу виникає питання: чи є в церкві чіткий стандарт рецепта і чи можна освячувати такі експерименти?

Отець Богдан Бойко пояснює:

— Релігійного стандарту на рецепт немає. Паска — це наша українська звичка. За кордоном такого звичаю часто взагалі не існує. Для нас головне, що Христос — це хліб життя.

Водночас отець Ігор нагадує: за кулінарними трендами важливо не втратити зміст.

Паска для нас — це Хліб з великої літери, символ самого Христа. Навіть той хліб, який ми споживаємо щодня, називається так тому, що з нього звершується Таїнство Причастя — Тіло Христове. Господь казав: Я є хліб життя. Хто не споживатиме хліба цього, не матиме життя вічного.

Священик додає, що саме тому хліб — найважливіший. Його виготовляють із багатьох окремих зернинок, які перемелюються на борошно і стають єдиним цілим. Це символ єдності всієї громади та Церкви.

— Різні прикраси чи сучасні інгредієнти лише додають святковості, і це не заборонено. Але важливо, щоб ці додатки не змінювали самої суті — паска має залишатися хлібом. Адже ще на Тайній Вечері Христос переломив саме хліб, заповівши нам робити це на Його спомин до самого Другого пришестя. Тож будь-які тренди — це лише форма, головне, щоб усередині залишався Хліб як символ нашого спасіння — акцентував священнослужитель.

Міф 7. Биття яйцями — це просто розвага для дітей

Великодні “битки” яйцями для багатьох — це весела традиція за святковим столом. Здається, що це просто гра, яка розважає дітей і додає настрою.

Втім у церкві нагадують: за цією традицією стоїть глибша історія — про віру та родинну єдність.

Отець Ігор пояснює:

Ця традиція походить від Марії Магдалини. Коли імператор не повірив у Воскресіння, сказавши, що це неможливо, як білому яйцю стати червоним — яйце в її руках змінило колір. Також на Заході України є традиція: перше свячене яйце ділять на частини між усіма членами родини за столом. Це символ того, що ми — одне ціле.

Міф 8. На Великдень заборонено йти на кладовище

Часто можна почути: кладовище — це місце суму, яке не пасує до свята радості, тож поєднувати їх нібито не варто. Через це багато хто сумнівається, чи доречно навідуватися до могил рідних саме у Великдень.

Священники пояснюють: для християнства смерть не є кінцем, тому саме у Великдень візит до близьких має особливий сенс.

Отець Ігор говорить:

Для Бога немає померлих. Коли ви приходите до могили рідної людини — ви ніби обіймаєте її. Ви несете їм радість Воскресіння. Для християнина смерть — це лише сон, вона переможена Христом. Тому привітати близьких на кладовищі — це вияв любові.

Міф 9. Освячену їжу категорично заборонено викидати

Після святкового столу часто залишається яєчна шкаралупа та інші рештки освячених продуктів. І тоді виникає запитання: що з ними робити? Дехто переконаний, що викидати свячене — великий гріх за будь-яких обставин.

Священники пояснюють: йдеться не про “категоричну заборону”, а про повагу.

Настоятель Свято-Михайлівського собору говорить:

Викинути освячене у сміття — це прояв неповаги. Якщо їжа зіпсувалася, краще віддати її тваринам або закопати в землю. Це не смертний гріх, але існує певний етикет. Ми ж не заходимо в храм у трусах? Так само і тут: має бути елементарна повага до того, що було благословенне.

Тобто панікувати не варто. Але й ставитися до освяченої їжі як до звичайних відходів — теж не зовсім правильно.

Міф 10. Через війну Великдень втратив свій сенс

Повномасштабна війна змінила життя українців — і свята теж. Великдень сьогодні часто проходить із думками про тих, кого немає поруч. Через це дехто запитує: чи не втрачає свято свого сенсу в такі часи?

Священники переконані — навпаки.

Отець Богдан Бойко говорить:

Віра людей змінилася. Багато наших активістів сьогодні лежать у землі на Смолянці (цвинтар у Житомирі). У часи випробувань людина вірить більше. Сьогодні ми просимо Бога про головне — перемогу України та захист кожного воїна.

Отець Ігор додає:

Великдень — це символ того, що темрява має свій кінець. Ми співаємо “смертю смерть подолав”. Це означає, що будь-яке зло буде переможене. Бажаю всім нам найшвидшої перемоги.

Сьогодні Великдень для українців — це не лише про кошик чи святковий стіл. Це свято, яке проживаємо разом із тривогами, втратами й водночас із надією. Священники нагадують: у центрі цього дня — не ідеально виконані обряди, а внутрішній сенс. Молитва, вдячність і віра в те, що світло зрештою перемагає темряву.

Главное фото: Свято-Михайлівський кафедральний собор м.Житомира та depositphotos.

