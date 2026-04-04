Бабушкины запреты или церковные каноны: 10 мифов о Пасхе, в которые мы верим до сих пор

Не выбрасывай крошки освященного, не режь пасху ножом — только ломай, садись за стол сразу после церкви, потому что “так надо”. Знакомо? Большинство из нас слышали эти правила с детства — от бабушек или родителей — и повторяют их автоматически, не задумываясь, откуда они взялись.

Но все ли это действительно церковные каноны? Или часть наставлений — скорее народные традиции, которые со временем превратились в обязательные правила?

В то время, когда война заставляет переосмысливать смыслы и отбрасывать лишнее, мы решили разобраться, где граница между верой и фольклором. Вместе с отцом Игорем и настоятелем Житомирского Свято-Михайловского кафедрального собора Богданом Бойко мы разобрались в 10 самых распространенных мифах о Пасхе и выяснили, что из них имеет церковную основу, а что является народной традицией.

Миф 1. Пасха — это прежде всего освящение корзины

Для многих украинцев Пасха в храме — это прежде всего освящение корзины. Пришли, окропили святой водой пасху и яйца — и вроде бы все сделали правильно. Но священнослужители предостерегают: когда праздник сводится лишь к освящению продуктов, его настоящий смысл отходит на второй план.

И тут возникает еще один вопрос, который многие задают накануне праздника: считается ли грехом вообще не пойти в церковь на Пасху?

— Для человека неверующего понятия греха вообще не существует, потому что он не знает Бога. Однако для христианина ситуация иная. Грех — это прежде всего проявление нелюбви к Богу. Когда человек через крещение посвятил свою жизнь служению Творцу, как он может проигнорировать эту великую встречу в душе своей? Это встреча не только с Господом, но и с близкими, прихожанами, братьями и сестрами во Христе. Поэтому для верующего не прийти на праздник — это проявление нелюбви к ближнему и самому Богу — акцентирует священник Игорь.

По словам священников, именно из-за потери внутреннего смысла Пасха иногда превращается в формальность — “раз в год и достаточно”.

Эту мысль продолжает настоятель Свято-Михайловского кафедрального собора:

— Многие люди приходят только раз в год, чтобы освятить корзину. Это большое непонимание. Пасха — это вера, а не колбаса. Мы верим в Иисуса Христа. Воскресение — это практическое действие, которому мы должны подражать. Быть верующим означает жить этой верой ежедневно, а не просто принести продукты на освящение, — говорит отец Богдан.

Миф 2. Без строгого поста в еде праздновать нельзя

Немало людей перед Пасхой чувствуют вину, если не смогли выдержать 40 дней без мяса или других ограничений. Кажется, будто без поста и праздновать нельзя. Впрочем, в церкви подчеркивают: смысл поста — не только в еде.

Священник житомирского собора объясняет:

— Пост — это духовный труд. Еда лишь помогает телу не перенасыщаться, чтобы оно хотело молиться. Но главное в посте — покаяние, добрые дела и примирение. Если вы не едите мяса, но держите зло на ближнего — это не пост. Когда он заканчивается, мы можем есть всё, главное — не совершать насилия и зла.

Миф 3. На Пасху запрещен любой труд, даже приготовление еды

Часто можно услышать: в Пасху нельзя ничего делать — ни убирать, ни готовить, ни даже заниматься будничными делами. Из-за этого праздник иногда воспринимают как день полного запрета на любую деятельность.

Священники объясняют: речь идет не о строгом «запрете», а о смысле дня — освободить время для молитвы, семьи и духовной радости.

— В году есть 12 величайших праздников, а Пасха — это 13-й, праздник над праздниками. Конечно, в такой день работать не подобает. Это время мы должны посвятить только службе Богу. Даже погребения в этот день совершаются иначе. Мы посещаем родных, обнимаем их. Это день не для физического труда, а для духовной радости, — заверяет отец Игорь.

Миф 4. В пасхальную ночь категорически нельзя спать

Многие с детства слышали: в пасхальную ночь спать нельзя — это грех. Традиция всенощной службы действительно была неизменной столетиями. Но война внесла свои коррективы — прежде всего из соображений безопасности.

Мы спросили у отца Богдана, откуда происходит это убеждение и действительно ли сон в ночь на Пасху считается грехом. По его словам, всё связано с желанием встретить Воскресение одними из первых — еще на рассвете нового дня.

— В народе говорят, что спать нельзя, потому что раньше всегда ходили на всенощную. Но сейчас в условиях войны есть запрет служить ночью, и мы не можем нарушать правила безопасности. Празднование переносится на утро, как только заканчивается комендантский час. Вера от этого не становится меньше.

Миф 5. В корзину нужно класть алкоголь, деньги или нож “для удачи”

Иногда в пасхальных корзинах можно увидеть не только пасху и яйца, а и бутылку алкоголя, деньги или даже нож — “чтобы было богатство и счастье”. Священники говорят: такие вещи больше напоминают народные верования, чем церковную традицию.

Отец Игорь объясняет:

В молитве четко перечислено, что освящается: хлеб (пасха), яйца, мясо, масло, сыр. Спиртные напитки или водка — это неуместно. Бывает, даже деньги в руках раскладывают для освящения. Это ненормальная практика. Мы благословляем еду, а не магические атрибуты на богатство.

В то же время отец Богдан напоминает, что сам смысл праздника значительно глубже перечня продуктов в корзине:

— В Библии о пасхах, которые мы сегодня печем (сладкие, высокие), речи вообще нет. Пасха — это выход евреев из Египта, освобождение из плена. Новая Пасха для нас — это Иисус Христос. Настоящая мистическая Пасха — это Евхаристия, святое Тело и Кровь Господня. То, что мы печем хлеб и украшаем его — лишь способ выразить нашу радость.

Читать по теме Меню на Песах 2026: праздничные рецепты, которые точно понравятся всем Что приготовить на Песах 2026 — вкусно, просто, традиционно і одновременно оригинально.

Миф 6. Пасха должна быть только по классическому рецепту

В соцсетях — настоящий пасхальный креатив. Пасхи-суши, крафтовые варианты с необычным декором, начинки с алкоголем или современные фьюжн-версии. И каждый раз возникает вопрос: есть ли в церкви четкий стандарт рецепта и можно ли освящать такие эксперименты?

Отец Богдан Бойко объясняет:

Религиозного стандарта на рецепт нет. Пасха — это наша украинская привычка. За границей такоо обычая часто вообще не существует. Для нас главное, что Христос — это хлеб жизни.

В то же время отец Игорь напоминает: за кулинарными трендами важно не потерять смысл.

Пасха для нас — это Хлеб с большой буквы, символ самого Христа. Даже тот хлеб, который мы потребляем ежедневно, называется так потому, что из него совершается Таинство Причастия — Тело Христово. Господь говорил: Я есть хлеб жизни. Кто не будет вкушать хлеба этого, не будет иметь жизни вечной.

Священник добавляет, что именно поэтому хлеб самый важный. Его изготовляют из многих отдельных зернышек, которые перемалываются в муку и становятся единым целым. Это символ единства всей общины и Церкви.

— Разные украшения или современные ингредиенты только придают праздничности, и это не запрещено. Но важно, чтобы эти украшения не изменяли самой сути — кулич должен оставаться хлебом. Ведь еще на Тайном Вечере Христос преломил именно хлеб, повелев нам делать это в Его воспоминание до Второго пришествия. Так что любые тренды — это лишь форма, главное, чтобы внутри оставался Хлеб как символ нашего спасения — акцентировал священнослужитель.

Миф 7. Битье яйцами — это просто развлечение для детей

Пасхальные “битки” яйцами для многих — это веселая традиция за праздничным столом. Кажется, что это просто игра, которая развлекает детей и добавляет настроения.

Впрочем, в церкви напоминают: за этой традицией стоит более глубокая история — о вере и семейном единстве.

Отец Игорь объясняет:

Эта традиция происходит от Марии Магдалины. Когда император не поверил в Воскресение, сказав, что это невозможно, как белому яйцу стать красным — яйцо в ее руках изменило цвет. Также на Западе Украины есть традиция: первое освященное яйцо делят на части между всеми членами семьи за столом. Это символ того, что мы — одно целое.

Миф 8. На Пасху запрещено идти на кладбище

Часто можно услышать: кладбище — это место скорби, которое не подходит к празднику радости, поэтому совмещать их якобы не стоит. Из-за этого многие сомневаются, уместно ли наведываться к могилам родных именно в Пасху.

Священники объясняют: для христианства смерть не является концом, поэтому именно в Пасху визит к близким имеет особый смысл.

Отец Игорь говорит:

Для Бога нет умерших. Когда вы приходите к могиле родного человека — вы будто обнимаете его. Вы несете им радость Воскресения. Для христианина смерть — это лишь сон, она побеждена Христом. Поэтому поздравить близких на кладбище — это проявление любви.

Миф 9. Освященную еду категорически запрещено выбрасывать

После праздничного стола часто остается яичная скорлупа и другие остатки освященных продуктов. И тогда возникает вопрос: что с ними делать? Кое-кто убежден, что выбрасывать освященное — великий грех при любых обстоятельствах.

Священники объясняют: речь идет не о “категорическом запрете”, а об уважении.

Настоятель Свято-Михайловского собора говорит:

Выбросить освященное в мусор — это проявление неуважения. Если еда испортилась, лучше отдать ее животным или закопать в землю. Это не смертный грех, но существует определенный этикет. Мы же не заходим в храм в трусах? Так же и тут: должно быть элементарное уважение к тому, что было благословлено.

То есть паниковать не стоит. Но и относиться к освященной еде как к обычным отходам — тоже не совсем правильно.

Миф 10. Из-за войны Пасха потеряла свой смысл

Полномасштабная война изменила жизнь украинцев — и праздники тоже. Пасха сегодня часто проходит с мыслями о тех, кого нет рядом. Из-за этого некоторые спрашивают: не теряет ли праздник свой смысл в такие времена?

Священники убеждены — наоборот.

Отец Богдан Бойко говорит:

Вера людей изменилась. Многие наши активисты сегодня лежат в земле на Смолянке (кладбище в Житомире). Во времена испытаний человек верит больше. Сегодня мы просим Бога о главном — победе Украины и защите каждого воина.

Отец Игорь добавляет:

Пасха — это символ того, что у тьмы есть свой конец. Мы поем “смертью смерть попрал”. Это означает, что любое зло будет побеждено. Желаю всем нам скорейшей победы.

Сегодня Пасха для украинцев — это не только о корзине или праздничном столе. Это праздник, который проживаем вместе с тревогами, потерями и одновременно с надеждой. Священники напоминают: в центре этого дня — не идеально выполненные обряды, а внутренний смысл. Молитва, благодарность и вера в то, что свет в итоге побеждает тьму.

Главное фото: Свято-Михайловский кафедральный собор г.Житомира и depositphotos.

А чтобы подготовка к празднику прошла спокойно и без лишнего стресса, стоит заранее спланировать выпекание главного символа Пасхи. Ранее мы рассказывали, когда пекут Пасхи на Пасху, чтобы они как можно дольше оставались свежими и вкусными.

