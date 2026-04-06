Когда пекут паски на Пасху 2026: даты и традиции

Перед Пасхой по христианской традиции хозяйки и хозяева делают очень много разной работы. Убирают дом, занимаются приготовлением блюд (в основном, мясных, ведь заканчивается пост).

А также, делают крашанки и пекут паски. Эти два блюда являются символами этого праздника. Когда пекут паски на Пасху 2026 — читай в материале.

Когда печь паски и зачем это делают

Поговаривают, что пасхальное яйцо — символ Гроба Господня, за которым появилась вечная жизнь. В Палестине гробницами были пещеры, вход в которые закрывали камнем.

В Евангелии написано, что камень, закрывавший пещеру, где покоилось тело Христа, по форме походил ни на что иное, как на яйцо.

Согласно поверью, после Воскресения Христа Мария Магдалина решила рассказать это известие императору Тиберию. Он не поверил и сказал: “Это невозможно, точно так же, как белому яйцу стать красным”. В эту секунду яйцо в руках святой покраснело.

Кроме того, Иисус после воскресения приходил на трапезу к своим ученикам, и они ставили по центру стола круглый хлеб. Такой хлеб позже стали печь в церквях и семьях и назвали паской. Паска — это символ того, что на Пасху в каждый дом приходит Господь.

Когда печь пасхи на Пасху: лучшие даты

Когда пекут пасхи на Пасху? Известно, что последняя неделя перед Пасхой называется страстной. Это — самая суровая неделя Великого поста. Именно в эту неделю хозяйки занимаются выпеканием пасок. По церковным канонам, это разрешается делать следующие дни:

в среду;

в четверг страстной седмицы;

не запрещено в субботу.

В 2026 году это будут следующие дни: 8, 9 и 12 апреля. Суббота — крайний срок для приготовления пасок. По народной традиции пасхи чаще всего выпекают именно в Чистый четверг.

Если же пасок нужно испечь много, то делают это дважды: в четверг и в субботу.

Выпекать пасхальные паски нужно, не только убедившись, что хватает всех нужных ингредиентов, но и с искренней молитвой и чистыми мыслями. Во время процесса нельзя ссориться и кричать возле теста.

Когда испечь паски, и какие дни запрещены

Самое главное — не печь паски в Страстную пятницу, перед Пасхой. В 2026 году этот день выпадает на 10 апреля. Считается, что Страстная пятница — это день большого траура, ведь именно в этот день распяли Христа.

Это — самый суровый день Великого поста, часто христиане ничего не едят на протяжении всего дня. В Страстную пятницу, по церковным традициям, следует прийти в храм и помолиться, оставив на время все мирские заботы.

Ищешь замену для пасхальной паски? Тогда читай рецепт краффина, что похожий на гибрид круассана и мафина из слоеного теста.

