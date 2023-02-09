Интереснее и оригинальнее, чем обычный кулич! Рецепт краффина от Лизы Глинской

Краффин — это небольшая по размеру выпечка, которая стала очень популярна во всем мире за последние годы. Внешне он похож на гибрид круассана и маффина из слоеного теста.
Этот десерт часто готовят как замену пасхального кулича, но ничего не мешает полакомиться вкусной выпечкой и без повода.
Для начинки краффина используют джем, различные кремы, творог, шоколад, карамель, а украшают чаще всего орехами, сухофруктами и цукатами.
Предлагаем приготовить краффины по рецепту украинского фуд-блогера и кондитера Лизы Глинской.
Краффины по рецепту Лизы Глинской готовы! Теперь можно наслаждаться вкусом!
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