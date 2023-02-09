Интереснее и оригинальнее, чем обычный кулич! Рецепт краффина от Лизы Глинской

Краффин — это небольшая по размеру выпечка, которая стала очень популярна во всем мире за последние годы. Внешне он похож на гибрид круассана и маффина из слоеного теста.

Этот десерт часто готовят как замену пасхального кулича, но ничего не мешает полакомиться вкусной выпечкой и без повода.

Для начинки краффина используют джем, различные кремы, творог, шоколад, карамель, а украшают чаще всего орехами, сухофруктами и цукатами.

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Предлагаем приготовить краффины по рецепту украинского фуд-блогера и кондитера Лизы Глинской.

Ингредиенты для краффина

Для опары:

300 мл молока

1 ст. л. сахара

5 г сухих дрожжей (или 15 г прессованных)

150 г муки

Для теста:

500 г муки

100 г сахара

200 г сливочного масла

5 г соли

2 яйца

200 г начинки по вкусу (мак, изюм, шоколад или грецкие орехи)

Для сиропа:

100 мл воды

100 г сахара

Краффин: пошаговый рецепт

Приготовим опару. К 300 мл молока комнатной температуры добавь 1 ст. л. сахара и дрожжи. Перемешай смесь руками и добавь 150 г просеянной муки. Перемешай опару до однородной консистенции, накрой полотенцем или пищевой пленкой и оставь в теплом месте набухать в течение нескольких часов. Перейдем к тесту. Перемешай 2 яйца со 100 г сахара и 5 г соли. К яичной смеси добавь опару. Тщательно просей 500 г муки через сито, чтобы не было комочков, и добавь к яйцам. Туда же добавь мягкого сливочного масла. Далее замеси тесто до однородной консистенции, накрой полотенцем или пищевой пленкой и поставь в теплое место на один час. Раздели настоянное тесто на шесть равных частей, сформируй из них шарики и накрой пищевой пленкой. Перейдем к сиропу. Для этого нужно смешать 100 мл горячей воды и 100 г сахара и размешивать до полного растворения сахара. Для начинки промой изюм под проточной водой. Залей его немного охлажденным сиропом и оставь на несколько часов. Процеди изюм и оставь его на несколько часов. Переходим к выпеканию. Раскатай тесто прямоугольником размером 30 на 40 см и толщиной примерно 3 мм. Смажь поверхность сливочным маслом и выложи на нее изюм или любую другую выбранную начинку. Закрути тесто с начинкой в рулет, отступи от края теста на 3 см и разрежь посередине. Скрути краффин и помести в форму для пасхи. Повтори это для всех шести кусков теста. В разогретую до 180 °С духовку поставь краффины и выпекай в течение 30–35 минут до готовности.

Краффины по рецепту Лизы Глинской готовы! Теперь можно наслаждаться вкусом!

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