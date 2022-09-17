Как невесомое облачко: рецепт нежной творожной запеканки от Владимира Ярославского

Какими только блюдами не пытались порадовать бабушки своих внуков! Однако все мы с детства помним вкус творожной запеканки, рецепт которой может показаться чрезвычайно сложным.
Кажется, что у наших бабушек был некий секретный ингредиент. Но как же тогда найти нужный рецепт творожной запеканки среди множества в интернете?
Как выбрать свой? Мы предлагаем присмотреться к рецепту нежной творожной запеканки от Владимира Ярославского, которая просто тает во рту, словно невесомое облачко.
Обычно мы привыкли готовить творожную запеканку именно на завтрак. Однако стоит вспомнить еще несколько вариантов, чтобы разнообразить свое утро. Читай, как приготовить три легких и вкусных блюда на завтрак от Жени Клопотенко.
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