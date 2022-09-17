Как невесомое облачко: рецепт нежной творожной запеканки от Владимира Ярославского

Какими только блюдами не пытались порадовать бабушки своих внуков! Однако все мы с детства помним вкус творожной запеканки, рецепт которой может показаться чрезвычайно сложным.

Кажется, что у наших бабушек был некий секретный ингредиент. Но как же тогда найти нужный рецепт творожной запеканки среди множества в интернете?

Как выбрать свой? Мы предлагаем присмотреться к рецепту нежной творожной запеканки от Владимира Ярославского, которая просто тает во рту, словно невесомое облачко.

Ингредиенты для творожной запеканки

творог 9 или 15% – 500 граммов

сахар – 100 граммов

ванильный сахар – 10 граммов

манная крупа – 40 граммов

молоко – 275 граммов

сливки 30% – 150 граммов

яйца – 2 штуки

изюм – 125 граммов

Творожная запеканка с манкой: рецепт

Рецепт достаточно прост, поэтому для начала нужно смешать большинство ингредиентов, а именно — творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. После этого смесь следует оставить на час, чтобы манка набухла. Затем необходимо перебить блендером смесь до однородного состояния. Далее нужно перебрать изюм, залить его кипятком и оставить на пять минут, после чего высыпать в творожную смесь и перемешать. Последний необходимый шаг – застелить форму пергаментом, вылить в нее смесь и отправить запекаться в разогретую до 180 °C духовку на 35-45 минут.

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