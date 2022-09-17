Їжа та рецепти

Ніби невагома хмаринка: як приготувати ніжну сирну запіканку від Володимира Ярославського

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Вересня 2022, 07:30
сирна запіканка
Фото: Instagram, Pexels

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