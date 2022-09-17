Ніби невагома хмаринка: як приготувати ніжну сирну запіканку від Володимира Ярославського

Якими стравами не намагались потішити бабусі своїх онуків! Однак всі ми з дитинства пам’ятаємо смак сирної запіканки, рецепт якої може здатися надзвичайно складним.

Здається, у наших бабусь був якийсь секретний інгредієнт. Але як тоді знайти потрібний рецепт сирної запіканки серед безлічі в інтернеті?

Ми пропонуємо придивитися до рецепту ніжної сирної запіканки від шеф-кухаря Володимира Ярославського, що просто тане у роті, ніби невагома хмаринка.

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Інгредієнти для сирної запіканки

кисломолочний сир (творог) 9 або 15% – 500 грамів

цукор – 100 грамів

ванільний цукор – 10 грамів

манна крупа – 40 грамів

молоко – 275 грамів

вершки 30% – 150 грамів

яйця – 2 штуки

чорні родзинки – 125 грамів

Сирна запіканка з манкою: рецепт

Рецепт досить простий, тому для початку потрібно змішати більшість інгредієнтів, а саме — сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Після цього суміш варто лишити на годину, щоб манка набухла. Потім необхідно перебити блендером суміш до однорідного стану, як в йогурті. Далі потрібно перебрати родзинки, залити їх окропом та залишити на п’ять хвилин, після чого висипати їх у сирну суміш та перемішати. Останній необхідний крок – застелити форму пергаментом, вилити в неї суміш та відправити запікатись у розігріту до 180 °C духовку на 35-45 хвилин.

Зазвичай ми звикли готувати сирну запіканку саме на сніданок. Однак варто згадати ще кілька варіантів, щоб урізноманітнити свій ранок. Читай, як приготувати три легкі та смачні страви на сніданок від Євгена Клопотенка.

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