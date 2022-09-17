Ніби невагома хмаринка: як приготувати ніжну сирну запіканку від Володимира Ярославського

Якими стравами не намагались потішити бабусі своїх онуків! Однак всі ми з дитинства пам’ятаємо смак сирної запіканки, рецепт якої може здатися надзвичайно складним.
Здається, у наших бабусь був якийсь секретний інгредієнт. Але як тоді знайти потрібний рецепт сирної запіканки серед безлічі в інтернеті?
Ми пропонуємо придивитися до рецепту ніжної сирної запіканки від шеф-кухаря Володимира Ярославського, що просто тане у роті, ніби невагома хмаринка.
Зазвичай ми звикли готувати сирну запіканку саме на сніданок. Однак варто згадати ще кілька варіантів, щоб урізноманітнити свій ранок. Читай, як приготувати три легкі та смачні страви на сніданок від Євгена Клопотенка.
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