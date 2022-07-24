Їжа та рецепти

Якщо усі рецепти вже набридли! Три легкі та смачні страви на сніданок від Євгена Клопотенка

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Липня 2022, 09:00
Якщо усі рецепти вже набридли! Три легкі та смачні страви на сніданок від Євгена Клопотенка
Фото: Unsplash

Більше новин
Місячний календар риболовлі на липень 2022 - коли клюватиме риба
Календар риболова на липень 2022. Тримай найвдаліші дні для кльову
Наслідки обстрілу одеського порту 23.07.2022
Угоди з Росією не варті паперу, на якому написані: чи вдалось врятувати збіжжя з Одеського порту
Девід Бекхем на Саміті перших леді й джентельменів
Жодна дитина не має це бачити: Девід Бекхем підтримав Україну на Саміті перших леді та джентльменів
Шура Рязанцева
Дівчата, ми з вами валькірії! Інтерв’ю з талановитою Шурою Рязанцевою, яка боронить країну в ЗСУ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Хачапурі рецепт від Аліка Мкртчяна
Хачапурі по-аджарськи від Аліка Мкртчяна. Після нього і до ресторану йти не варто
Як варити кукурудзу
Прямісінько з дитинства: як правильно варити кукурудзу
Смачний чізкей рецепт
Ніжність баскського чізкейку від фуд-блогерки Аліси Купер — простий рецепт
Як приготувати запечені сирники
Не тільки солодкі! Рецепт запечених сирників із зеленню від Ектора Хіменеса-Браво

Відео
0:03:33
Наслідки обстрілу одеського порту 23.07.2022

Угоди з Росією не варті паперу, на якому написані: чи вдалось врятувати збіжжя з Одеського порту
0:02:27
Девід Бекхем на Саміті перших леді й джентельменів
Жодна дитина не має це бачити: Девід Бекхем підтримав Україну на Саміті перших леді та джентльменів
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 24 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 липня
Фосфорні бомби Росія
Застосування Росією фосфорних бомб: у чому небезпека та як надати першу допомогу
Саміт перших леді та джентльменів
Майбутнє, яке ми будуємо разом: чому важливий Саміт перших леді та джентльменів і де його дивитись
Втрати українських військових у війні з Росією - Зеленський назвав число
Втрати України у війні з Росією: Зеленський назвав статистику загиблих та поранених українських військових
Обстріл одеського порту 23.07.2022 - є постраждалі
Підступний обстріл Одеського порту: наслідки російської атаки та реакція МЗС України
0:10:09
Олег Жданов про мінуси договору про експорт зерна
Дуже погана угода: Олег Жданов про мінуси договору про експорт зерна
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині - ситуація на фронті 23.07.2022
Важливо зберігати тишу, щоб почути плани ворога — Наталія Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на півдні
0:02:40
Обстріл Кіровоградської області 23.07.2022 - що відомо про атаку росіян
Ранковий обстріл поблизу Кропивницького: поцілили в аеродром та об’єкт залізниці, є загиблі
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Стенокардія: що це, які симптоми та ознаки захворювання
Читати далі
Різкий біль та тиск у грудях? Не нехтуй цими симптомами! Розповідаємо, що таке стенокардія та чим небезпечні напади

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь