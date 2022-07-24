Якщо усі рецепти вже набридли! Три легкі та смачні страви на сніданок від Євгена Клопотенка

Буває настрій, коли набридає абсолютно все, й хочеться кардинальних змін навіть у простих речах, наприклад, у сніданку.
Тож якщо ти хочеш спробувати щось новеньке, але водночас легке та просте в приготуванні, пропонуємо тобі три рецепти від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Почнемо, звісно, з легкого салату, який наповнить тебе вітамінами та не дозволить переїсти. Солонувате тонке м’ясо із сухарями зробить смак незвичним, а страву ще поживнішою.
Фото: сайт Євгена Клопотенка
На друге приготуємо запечений лаваш із сиром разом з перцем та помідором. Ця страва — джерело корисних речовин та енергії як мінімум на 2-3 години.
А на десерт до чаю чи кави пропонуємо приготувати розкішний десерт — круасан з полуницею та маскарпоне. Ніжність сиру, солодкість свіжої випічки та кислуватість полуниці змусить тебе забути про тривожні новини бодай на п’ять хвилин.
Що можна приготувати на обід — мабуть, це вічне запитання, яке ставили собі ще давньогрецькі філософи. Та не турбуйся, цього разу про все подбав знаний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Просто довірся та смакуй.
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