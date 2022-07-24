Якщо усі рецепти вже набридли! Три легкі та смачні страви на сніданок від Євгена Клопотенка

Буває настрій, коли набридає абсолютно все, й хочеться кардинальних змін навіть у простих речах, наприклад, у сніданку.

Тож якщо ти хочеш спробувати щось новеньке, але водночас легке та просте в приготуванні, пропонуємо тобі три рецепти від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Салат з прошуто — рецепт

Почнемо, звісно, з легкого салату, який наповнить тебе вітамінами та не дозволить переїсти. Солонувате тонке м’ясо із сухарями зробить смак незвичним, а страву ще поживнішою.

Інгредієнти салату з прошуто

400 г молодої капусти

50 г прошуто

2 ст. л. панірувальних сухарів

сіль до смаку

40 мл оливкової олії

1 зубчик часнику

Спосіб приготування салату з прошуто

У маленьку каструльку влий оливкову олію та додай порізаний на великі шматки зубчик часнику. Розігрій до 50°C. Прибери олію з вогню та дай суміші настоятись 5-10 хвилин. Вийми часник з олії. Наріж молоду капусту великим шматками. Виклади листя у салатник і полий часниковою олією. Наріж прошуто невеликими шматками та виклади їх зверху на капусту. Додай панірувальні сухарі й сіль на свій смак. Перемішай салат. Запечений лаваш із сиром — рецепт На друге приготуємо запечений лаваш із сиром разом з перцем та помідором. Ця страва — джерело корисних речовин та енергії як мінімум на 2-3 години. Інгредієнти запеченого лаваша із сиром 2 шт. квадратного лаваша

250 г твердого сиру

1 томат

1 болгарський червоний перець

1/3 частини перцю чилі

петрушка та кріп

сіль та перець на свій смак

Спосіб приготування запеченого лаваша із сиром

Натри на великій тертці сир. Якщо твій сир зі спеціями, то страва вийде більш пікантною та незвичною на смак. Відірви листя петрушки та кропу від стебел і дрібно наріж. Відріж чилі, видали насіння та поріж дрібними кубиками. У миску з тертим сиром натри великий помідор. Намагайся не використовувати шкірку. Почисть болгарський перець і теж натри на великій тертці. Додай до суміші подрібнений перець чилі та зелень. Посоли, поперчи та перемішай. Виклади начинку на середину лаваша та обережно заверни. Смаж лаваш 1-2 хвилини з кожного боку до розплавлення сиру. Зверху готовий лаваш посип залишками зелені.

Круасан з полуницею та маскарпоне — рецепт

А на десерт до чаю чи кави пропонуємо приготувати розкішний десерт — круасан з полуницею та маскарпоне. Ніжність сиру, солодкість свіжої випічки та кислуватість полуниці змусить тебе забути про тривожні новини бодай на п’ять хвилин.

Інгредієнти круасана з полуницею та маскарпоне

2 круасани

40 г сиру маскарпоне

50-70 г полуниці

2 дрібки меленого коріандру

1 гілочка м’яти

Спосіб приготування круасана з полуницею та маскарпоне

Відірви від полуниці зелені хвостики та промий її під холодною водою. Потім виклади на паперовий рушник, щоб ягоди висохли. Наріж полуницю тонкими слайсами. Вимий м’яту та відірви листя від стебла. Розріж круасани вздовж навпіл. Проте не до кінця, а щоб їх можна було відкрити та закрити, неначе морську мушлю. Нижню частину круасана намаж маскарпоне. Зверху виклади полуницю й посип меленим коріандром. Прикрась десерт свіжою м’ятою.

Що можна приготувати на обід — мабуть, це вічне запитання, яке ставили собі ще давньогрецькі філософи. Та не турбуйся, цього разу про все подбав знаний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Просто довірся та смакуй.

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