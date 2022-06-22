Літні салати та хрумкий шніцель — прості рецепти для смачного обіду від Ектора Хіменеса-Браво

Постійно те саме питання: що приготувати на обід. Не засмучуйся, про тебе вже попіклувався знаний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Тримай рецепт легкого і поживного літнього обіду.
Сьогодні пропонуємо тобі приготувати класичний шніцель.
Спочатку потрібно відбити м’ясо на дошці, попередньо накривши його харчовою плівкою. Після цього посолити та поперчити на свій розсуд.
Далі занурювати м’ясо спочатку у борошно, змішане з паприкою, потім у збите яйце та панірувальні сухарі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Далі налити соняшникову олію на пательню. Коли вона добре прогріється, можна відправляти майбутній шніцель смажитися на середньому вогні. Щоб отримати хрустку скоринку, важливо не накривати пательню кришкою.
Коли м’ясо підрум’яниться з обох сторін, вогонь можна вимикати — шніцель від Ектора Хіменеса-Браво готовий.
Помідори черрі помити та нарізати навпіл, після чого одразу посипати спеціями.
Потім додати до них нарізані редиску, філе апельсина та зелень. Далі для заправки змішати лимонний сік, оливкову олію та зовсім трохи апельсинового соку.
Після цього заправити салат, перемішати та додати його на тарілку зі шніцелем.
Для тих, хто хоче різноманітності, Ектор Хіменес-Браво пропонує рецепт ще одного салату з сезонних овочів.
Спочатку нарізати моркву, кабачок та огірок смужками, редиску кружальцями, а яблуко напівкружальцями. Потім натерти сир та подрібнити зелень.
Після цього змішати все, заправивши соусом з олії, лимонного соку та меду.
Однак якщо тобі хочеться чого більш домашнього, то читай, як приготувати запашний овочевий суп.