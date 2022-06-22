Літні салати та хрумкий шніцель — прості рецепти для смачного обіду від Ектора Хіменеса-Браво

Постійно те саме питання: що приготувати на обід. Не засмучуйся, про тебе вже попіклувався знаний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Тримай рецепт легкого і поживного літнього обіду.

Сьогодні пропонуємо тобі приготувати класичний шніцель.

Що приготувати на обід сьогодні

Інгредієнти

свинина (будь-яка м’ясна частина) — 150–250 г

сіль та перець до смаку

Для панірування

борошно — 150 г

паприка — 10 г

яйце — 1 штука

панірувальні сухарі — 150 г

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відбити м’ясо на дошці, попередньо накривши його харчовою плівкою. Після цього посолити та поперчити на свій розсуд.

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Далі занурювати м’ясо спочатку у борошно, змішане з паприкою, потім у збите яйце та панірувальні сухарі.

Далі налити соняшникову олію на пательню. Коли вона добре прогріється, можна відправляти майбутній шніцель смажитися на середньому вогні. Щоб отримати хрустку скоринку, важливо не накривати пательню кришкою.

Коли м’ясо підрум’яниться з обох сторін, вогонь можна вимикати — шніцель від Ектора Хіменеса-Браво готовий.

Салат до шніцеля

помідори черрі — 150 г

пряні трави (кінза, базилік, петрушка) — 20 г

редис — 20 г

філе апельсина — 1 шт.

оливкова олія — 10-15 мл

сік апельсина

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування

Помідори черрі помити та нарізати навпіл, після чого одразу посипати спеціями.

Потім додати до них нарізані редиску, філе апельсина та зелень. Далі для заправки змішати лимонний сік, оливкову олію та зовсім трохи апельсинового соку.

Після цього заправити салат, перемішати та додати його на тарілку зі шніцелем.

Рецепт сезонного салату

Для тих, хто хоче різноманітності, Ектор Хіменес-Браво пропонує рецепт ще одного салату з сезонних овочів.

Інгредієнти

морква — 100 г

кабачок — 100 г

огірок — 100 г

яблуко зелене — 50 г

редиска — 20 г

зелень — 30 г

твердий сир — 30 г

волоські горіхи — 15 г

Для заправки

олія — 30 мл

лимонний сік — 20 мл

мед — 20 мл

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування

Спочатку нарізати моркву, кабачок та огірок смужками, редиску кружальцями, а яблуко напівкружальцями. Потім натерти сир та подрібнити зелень.

Після цього змішати все, заправивши соусом з олії, лимонного соку та меду.

Однак якщо тобі хочеться чого більш домашнього, то читай, як приготувати запашний овочевий суп.