Летние салаты и хрустящий шницель — простые рецепты для вкусного обеда от Эктора Хименеса-Браво

Постоянно задаёшься одним и тем же вопросом: что приготовить на обед? Не расстраивайся, о тебе уже позаботился известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Держи рецепт легкого и питательного летнего обеда.

Сегодня предлагаем тебе приготовить классический шницель и пару легких салатов.

Что приготовить на обед сегодня

Ингредиенты

свинина (любая мясная часть) — 150-250 г

соль и перец по вкусу

Для панировки

мука — 150 г

паприка — 10 г

яйцо — 1 шт.

панировочные сухари — 150 г

Способ приготовления

Сначала нужно отбить мясо на доске, предварительно накрыв его пищевой пленкой. Затем посолить и поперчить по своему усмотрению.

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Далее погружать мясо сначала в муку, смешанную с паприкой, затем во взбитое яйцо и панировочные сухари.

Салат к шницелю

помидоры черри — 150 г

пряные травы (кинза, базилик, петрушка) — 20 г

редис — 20 г

филе апельсина — 1 шт.

оливковое масло — 10-15 мл

сок апельсина

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Помидоры черри помыть и нарезать пополам, после чего сразу посыпать специями.

Затем добавить к ним нарезанные редис, филе апельсина и зелень. Далее для заправки смешать лимонный сок, оливковое масло и немного апельсинового сока.

После этого заправить салат, перемешать и добавить его на тарелку со шницелем.

Рецепт сезонного салата

Для тех, кто хочет разнообразия, Эктор Хименес-Браво предлагает рецепт еще одного салата из сезонных овощей.

Ингредиенты

морковь — 100 г

кабачок — 100 г

огурец — 100 г

яблоко зеленое — 50 г

редис — 20 г

зелень — 30 г

твердый сыр — 30 г

грецкие орехи — 15 г

Для заправки

масло — 30 мл

лимонный сок — 20 мл

мед — 20 мл

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Сначала нарезать морковь, кабачок и огурец полосками, редис кружочками, а яблоко полукружками. Затем натереть творог и измельчить зелень.

После этого смешать все, заправив соусом из растительного масла, лимонного сока и меда.

Однако, если тебе хочется чего-нибудь более домашнего, то читай, как приготовить ароматный овощной суп.