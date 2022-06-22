Летние салаты и хрустящий шницель — простые рецепты для вкусного обеда от Эктора Хименеса-Браво

Постоянно задаёшься одним и тем же вопросом: что приготовить на обед? Не расстраивайся, о тебе уже позаботился известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Держи рецепт легкого и питательного летнего обеда.
Сегодня предлагаем тебе приготовить классический шницель и пару легких салатов.
Сначала нужно отбить мясо на доске, предварительно накрыв его пищевой пленкой. Затем посолить и поперчить по своему усмотрению.
Далее погружать мясо сначала в муку, смешанную с паприкой, затем во взбитое яйцо и панировочные сухари.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Помидоры черри помыть и нарезать пополам, после чего сразу посыпать специями.
Затем добавить к ним нарезанные редис, филе апельсина и зелень. Далее для заправки смешать лимонный сок, оливковое масло и немного апельсинового сока.
После этого заправить салат, перемешать и добавить его на тарелку со шницелем.
Для тех, кто хочет разнообразия, Эктор Хименес-Браво предлагает рецепт еще одного салата из сезонных овощей.
Сначала нарезать морковь, кабачок и огурец полосками, редис кружочками, а яблоко полукружками. Затем натереть творог и измельчить зелень.
После этого смешать все, заправив соусом из растительного масла, лимонного сока и меда.
Однако, если тебе хочется чего-нибудь более домашнего, то читай, как приготовить ароматный овощной суп.