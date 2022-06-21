Блюдо с атмосферой домашнего уюта: как приготовить ароматный овощной суп

Бургеры, нагетсы, или жареный картофель. Как вкусно звучит каждая буква в названиях этих блюд. Однако довольно часто вместе с удовольствием они приносят и неприятные последствия для нашего здоровья, поэтому приходится садиться “на диету” и есть овощной суп.
Однако он может быть не только полезным для нашего желудка, но и вкусным. Особенно учитывая, что все ингредиенты для него можно будет скоро брать прямо с грядки.
Поэтому, чтобы улучшить здоровье или просто насладиться вкусом блюда, которое несет в себе домашнюю атмосферу, нужно знать его способ приготовления и быстрее бежать на кухню. Рецепт мы оставляем ниже, а дальше – дело за тобой.
Сначала нужно подготовить овощи для супа и помыть их. Почистить и нарезать картофель, морковь и лук, после чего отправить их жариться на раскаленную сковороду.
В то же время, поставить кастрюлю с водой на огонь. Когда овощи приобретут золотистую корочку, отправить их вариться в кипящей воде.
К картофелю, моркови и луку добавить цветную капусту, предварительно разобранную на соцветия, зеленый горошек, кукурузу, соль и перец. Затем необходимо измельчить чеснок и добавить его в будущий суп.
Когда картофель станет мягким, а все овощи хорошенько проварятся, что произойдет примерно через 15 минут, огонь можно выключать и добавить измельченную зелень.
После этого нужно накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться блюду, чтобы оно впитало все ароматы и вкусы. Подавать овощной суп можно с сухариками и тертым сыром.
А вот к душистому овощному супу хорошо также подойдет настоящая украинская паляныця. Читай, как приготовить легендарное блюдо, которого боится враг.