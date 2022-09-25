Страва з атмосферою домашнього затишку: як приготувати запашний овочевий суп

Бургери, нагетси, або ж смажена картопелька. Як же смачно звучить кожна буква у назвах цих страв. Однак досить часто разом із задоволенням вони приносять і неприємні наслідки для нашого здоров’я, тому доводиться сідати “на дієту” та їсти овочевий суп.
Однак він може бути не лише корисним для нашого шлунка, але й дуже смачним. Особливо зважаючи на те, що усі інгредієнти для нього можна буде скоро брати прямісінько з грядки.
Тому, щоб покращити здоров’я чи просто насолодитись смаком страви, яка з собою несе домашню атмосферу, потрібно знати її спосіб приготування та хутчіше бігти на кухню. Рецепт ми залишаємо нижче, а далі – справа за тобою.
Спочатку необхідно підготувати овочі для супу та помити їх. Почистити та нарізати кубиками картоплю, моркву і цибулю, після чого відправити їх смажитись на розпечену пательню.
Водночас поставити каструлю з водою на вогонь. Коли овочі набудуть золотавої скоринки, відправити їх варитись у киплячій воді.
До картоплі, моркви та цибулі додати цвітну капусту, заздалегідь розібрану на суцвіття, зелений горошок, кукурудзу, сіль і перець. Потім необхідно подрібнити часник та додати його у майбутній суп.
Коли картопля стане м’якою, а всі овочі гарненько проваряться, що станеться приблизно за 15 хвилин, вогонь можна вимикати та додати подрібнену зелень.
Після цього потрібно накрити каструлю кришкою і дати настоятись страві, щоб вона ввібрала усі аромати та смаки. Подавати овочевий суп можна з сухариками та тертим сиром.
А ось до запашного овочевого супу гарно також буде пасувати справжня українська паляниця. Читай, як приготувати легендарну страву, якої боїться ворог.
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