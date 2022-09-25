Їжа та рецепти

Страва з атмосферою домашнього затишку: як приготувати запашний овочевий суп

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Вересня 2022, 11:15
Як приготувати овочевий суп
Фото: Unsplash

Більше новин
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
“Неправильно носила хіджаб”. Трагічне вбивство в Ірані та масові протести, які сколихнули країну
Як часто потрібно відвідувати стоматолога
Не пий знеболювальне! Коли необхідно йти до стоматолога — пояснює лікарка
Мар'яна Мамонова
Повернулася з полону на дев’ятому місяці вагітності та вдома народила донечку — історія медикині Мар’яни Мамонової
Мультфільми, які виховують толерантність у дітей: ТОП-6
Дитяча мудрість, якої часто немає у дорослих — мультфільми про толерантність, рівність та солідарність
Дивитись більше

Матеріали по темі

Печінковий торт
Легко та швидко! Як приготувати печінковий торт: три рецепти з різними видами печінки
Лазанья з кабачків
Італійці про таке й не чули! Рецепт лазаньї з кабачків від Яни Гординовської
Як приготувати сендвіч з тунцем — рецепт Ектора Хіменеса-Браво
Смачнішого годі й шукати — сендвіч із тунцем за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Синнабон рецепт покроково: як приготувати синнабони
Пухка та ароматна випічка вдома: як приготувати справжні синабони

Відео
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо

“Неправильно носила хіджаб”. Трагічне вбивство в Ірані та масові протести, які сколихнули країну
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 25 вересня 2022
Нічні вибухи у Запоріжжі: росіяни випустили десять ракет по обласному центру — наслідки прильотів
0:02:41
Військове навчання у Львові
Навчання вищого пілотажу: колишні американські морпіхи діляться досвідом з нашими бійцями у Львові
Обстріл Одеси 25 вересня
Ранковий обстріл Одеси. Росіяни знову атакували центр міста дронами-камікадзе — що відомо
0:03:49
Закон Про медіа
Крок до ЄС та інформаційної безпеки. Розповідаємо про закон про медіа та як відбуватиметься фіксація порушень
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 25 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:06:57
Повернення українських героїв з полону
Втрачали до 60 кг! Подробиці катувань українських героїв у російському полоні
0:02:38
Як молодята з Херсону відродили свою справу в Івано-Франківську
Весільна подорож, зруйнована війною! Як молодята з Херсону відродили свою справу в Івано-Франківську
0:03:03
Як росіяни масово тікають від мобілізації
Стоять у черзі на кордоні, щоб накивати п’ятами! Як росіяни масово тікають від мобілізації
0:04:14
Селище Високопілля
Калюжі крові та запах смерті: як виживало селище Високопілля в окупації
Більше відео
Місячний календар стрижок на жовтень 2022
Читати далі
Місячний календар стрижок на жовтень 2022: найкращі дати для походу до перукарні та нових зачісок
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь