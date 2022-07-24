Когда все рецепты уже надоели! Три легких и вкусных блюда на завтрак от Евгения Клопотенко

Бывает настроение, когда надоедает абсолютно все, и хочется кардинальных перемен даже в простых вещах, например, в завтраке.

Если ты хочешь попробовать что-то новенькое, но одновременно легкое и простое в приготовлении, предлагаем тебе три рецепта от шеф-повара Евгения Клопотенка.

Салат из прошутто — рецепт

Начнём, конечно, с легкого салата, который наполнит тебя витаминами и не позволит переесть. Солоноватое тонкое мясо с сухарями сделает вкус необычным, а блюдо еще более питательным.

Ингредиенты салата с прошутто

400 г молодой капусты

50 г прошутто

2 ст. л. панировочных сухарей

соль по вкусу

40 мл оливкового масла

1 зубчик чеснока

Способ приготовления салата из прошутто