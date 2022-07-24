Когда все рецепты уже надоели! Три легких и вкусных блюда на завтрак от Евгения Клопотенко

Бывает настроение, когда надоедает абсолютно все, и хочется кардинальных перемен даже в простых вещах, например, в завтраке.
Если ты хочешь попробовать что-то новенькое, но одновременно легкое и простое в приготовлении, предлагаем тебе три рецепта от шеф-повара Евгения Клопотенка.
Начнём, конечно, с легкого салата, который наполнит тебя витаминами и не позволит переесть. Солоноватое тонкое мясо с сухарями сделает вкус необычным, а блюдо еще более питательным.
Фото: сайт Евгения Клопотенка
На второе приготовим запеченный лаваш с сыром вместе с перцем и помидором. Это блюдо — источник полезных веществ и энергии как минимум на 2-3 часа.
А на десерт к чаю или кофе предлагаем приготовить роскошный десерт — круассан с клубникой и маскарпоне. Нежность сыра, сладость свежей выпечки и кисловатость клубники заставит тебя забыть о тревожных новостях хотя бы на пять минут.
Что можно приготовить к обеду — пожалуй, это вечный вопрос, который задавали себе еще древнегреческие философы. Но не беспокойся, на этот раз обо всем позаботился известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Просто доверься и наслаждайся.
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