Пастуший пиріг з українським колоритом: рецепт картопляної запіканки від Алекса Якутова

Коли уже не хочеш готувати давно перевірені рецепти, а шлунок просить нових відчуттів — час творити кулінарні звершення! На допомогу тобі прийде рецепт від експерта реаліті На ножах Алекса Якутова: смачний пастуший пиріг із картоплі та карпатської бринзи.
Пастуший пиріг є традиційною англійською стравою, але Якутов додав до звичної картопляної запіканки українського колориту — читай у матеріалі, як приготувати картопляний пиріг з бринзою.
Подавай до столу та смакуй з сім’єю! А якщо є бажання влаштувати вечір страв з нової кухні — спробуй наш легкий рецепт хачапурі по-аджарськи від Аліка Мкртчяна.
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