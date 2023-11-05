Пастуший пиріг з українським колоритом: рецепт картопляної запіканки від Алекса Якутова

Коли уже не хочеш готувати давно перевірені рецепти, а шлунок просить нових відчуттів — час творити кулінарні звершення! На допомогу тобі прийде рецепт від експерта реаліті На ножах Алекса Якутова: смачний пастуший пиріг із картоплі та карпатської бринзи.

Пастуший пиріг є традиційною англійською стравою, але Якутов додав до звичної картопляної запіканки українського колориту — читай у матеріалі, як приготувати картопляний пиріг з бринзою.

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Інгредієнти для пастушого пирога з бринзою

Картопляне пюре — 800 г

Фарш — 400 г

Олія — 3 ст. л.

Цибуля — половинка

Часник — 2 зубчики

Морквина — половинка

Помідори — 4 шт.

Карпатська бринза — 150 г

Овочевий бульйон — 100 г

Білок одного яйця

Приготування картопляного пирога з бринзою

Моркву і цибулю наріж дрібним кубиком. Тушкуй овочі на маленькому вогні, додай фарш та продовжуй тушкувати до готовності м’яса. Помідори наріж на дрібні кубики та додай до овочів та фаршу на вогні. Влий овочевий бульйон, посоли та поперчи. Візьми форму для випікання, змасти її свіжим часником. Виклади фарш на третину висоти форми. Збий білок яйця до середніх піків та змішай його з картопляним пюре. За допомогою кулінарного мішка або звичайної ложки вичави/виклади пюре у форму для запікання. Головне, щоб зверху пиріг був якомога рівнішим.

Розігрій духовку до 180 °С та став пиріг випікатися на 20 хв. Опісля вийми пиріг, посип карпатською бринзою та поверни у духовку ще не 5 хв. Сир утворить смачну скоринку та додасть приємного смаку та аромату.

Подавай до столу та смакуй з сім’єю! А якщо є бажання влаштувати вечір страв з нової кухні — спробуй наш легкий рецепт хачапурі по-аджарськи від Аліка Мкртчяна.

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