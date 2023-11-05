Пастуший пирог с украинским колоритом: рецепт картофельной запеканки от Алекса Якутова

Когда уже не хочешь готовить давно проверенные рецепты, а желудок просит новых ощущений — пора творить кулинарные свершения! На помощь тебе придет рецепт от эксперта реалити На ножах Алекса Якутова — вкусный пастуший пирог из картофеля и карпатской брынзы.
Пастуший пирог является традиционным английским блюдом, но Якутов добавил в классическую картофельную запеканку украинский колорит — читай в материале, как приготовить картофельный пирог с брынзой.
Подавай к столу и наслаждайся вместе с семьей! А если есть желание устроить вечер блюд из новой кухни — попробуй наш легкий рецепт хачапури по-аджарски от Алика Мкртчяна.
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