Пастуший пирог с украинским колоритом: рецепт картофельной запеканки от Алекса Якутова

Когда уже не хочешь готовить давно проверенные рецепты, а желудок просит новых ощущений — пора творить кулинарные свершения! На помощь тебе придет рецепт от эксперта реалити На ножах Алекса Якутова — вкусный пастуший пирог из картофеля и карпатской брынзы.

Пастуший пирог является традиционным английским блюдом, но Якутов добавил в классическую картофельную запеканку украинский колорит — читай в материале, как приготовить картофельный пирог с брынзой.

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Как приготовить пастуший пирог с брынзой

Ингредиенты для картофельного пирога с брынзой

Картофельное пюре — 800 г

Фарш — 400 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Лук — половинка

Чеснок — 2 зубчика

Морковка — половинка

Помидоры — 4 шт.

Карпатская брынза — 150 г

Овощной бульон — 100 г

Белок одного яйца

Приготовление пастушего пирога с брынзой

Морковь и лук нарежь мелким кубиком. Туши овощи на маленьком огне, добавь фарш и продолжай тушить до готовности мяса. Помидоры нарежь на маленькие кубики и добавь к овощам и фаршу на огне. Влей овощной бульон, посоли и поперчи. Возьми форму для выпечки, смажь ее свежим чесноком. Выложи фарш на треть высоты формы. Сбей белок яйца до средних пиков и смешай его с картофельным пюре. С помощью кулинарного мешка или обыкновенной ложки выдави/выложи пюре в форму для запекания. Главное, чтобы сверху пирог был максимально ровным.

Разогрей духовую печь до 180 °С и ставь пирог выпекаться на 20 мин. Затем достань пирог, посыпь карпатской брынзой и верни в духовку еще на 5 мин. Сыр образует вкусную корочку и придаст приятный вкус и аромат.

Подавай к столу и наслаждайся вместе с семьей! А если есть желание устроить вечер блюд из новой кухни — попробуй наш легкий рецепт хачапури по-аджарски от Алика Мкртчяна.

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