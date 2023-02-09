Цікавіше та оригінальніше, ніж звичайна паска! Рецепт краффіна від Лізи Глінської

Краффін — це невеличка за розміром випічка, що стала дуже популярна у всьому світі за останні роки. Зовні він схожий на гібрид круасана та мафіна з листкового тіста.

Цей десерт часто готують як заміну Великодньої паски, та нічого не заважає поласувати смачною випічкою і без приводу.

Для начинки краффіна використовують джем, різні креми, сир, шоколад, карамель, а прикрашають найчастіше горіхами, сухофруктами та цукатами.

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Пропонуємо приготувати краффіни за рецептом української фуд-блогерки та кондитерки Лізи Глінської.

Інгредієнти для краффіна

Для опари:

300 мл молока

1 ст. л. цукру

5 г сухих дріжджів (або 15 г пресованих)

150 г борошна

Для тіста:

500 г борошна

100 г цукру

200 г масла

5 г солі

2 яйця

200 г начинки на смак (мак, родзинки, шоколад або волоські горіхи).

Для сиропу:

100 мл води

100 г цукру

Краффін: покроковий рецепт

Приготуймо опару. До 300 мл молока кімнатної температури додай 1 ст. л. цукру та дріжджі. Перемішай суміш руками та додай 150 г просіяного борошна. Перемішай опару до однорідної консистенції, накрий рушником чи харчовою плівкою та залиш у теплому місці набухати протягом кількох годин. Перейдемо до тіста. Перемішай 2 яйця зі 100 г цукру та 5 г солі. До яєчної суміші додай опару. Ретельно просій 500 г борошна через сито, щоб не було грудочок, та додай до яєць. Туди ж додай м’яке масло. Далі заміси тісто до однорідної консистенції, накрий рушником чи харчовою плівкою та постав у тепле місце на годину. Розділи настояне тісто на шість рівних частин, сформуй з них кульки та накрий харчовою плівкою. Перейдемо до сиропу. Для цього потрібно змішати 100 мл гарячої води та 100 г цукру та розмішувати до повного розчинення цукру. Для начинки Ліза Глінська взяла родзинки. Промий родзинки під проточною водою. Залий їх трішки охолодженим сиропом та залиш на кілька годин. Проціди родзинки. Переходимо до випікання. Розкачай тісто прямокутником розміром 30 на 40 см та товщиною приблизно 3 мм. Змасти поверхню маслом та виклади на неї родзинки чи будь-яку іншу обрану начинку. Закрути тісто з начинкою у рулет, відступи від краю тіста на 3 см та розріж посередині. Скрути краффін та помісти у форму для паски. Повтори це для усіх шести шматків тіста. У розігріту до 180 °С духовку постав краффіни та випікай протягом 30–35 хвилин до готовності.

Краффіни за рецептом Лізи Глінської готові! Нехай смакує!

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