Цікавіше та оригінальніше, ніж звичайна паска! Рецепт краффіна від Лізи Глінської

Краффін — це невеличка за розміром випічка, що стала дуже популярна у всьому світі за останні роки. Зовні він схожий на гібрид круасана та мафіна з листкового тіста.
Цей десерт часто готують як заміну Великодньої паски, та нічого не заважає поласувати смачною випічкою і без приводу.
Для начинки краффіна використовують джем, різні креми, сир, шоколад, карамель, а прикрашають найчастіше горіхами, сухофруктами та цукатами.
Пропонуємо приготувати краффіни за рецептом української фуд-блогерки та кондитерки Лізи Глінської.
Краффіни за рецептом Лізи Глінської готові! Нехай смакує!
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