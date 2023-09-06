Квасоля — відмінне джерело білків, особливо для тих, хто не споживає м’яса. Якщо ти хочеш зберегти врожай квасолі на зиму, ми розповімо про найважливіші правила, яких слід дотримуватися, щоб у квасолі не завелися жуки. Читай, як зберігати квасолю.

Як зберігати квасолю, щоб у ній не завелися жучки

З квасолі можна приготувати безліч поживних і смачних страв, наприклад, лобіо, квасолевий суп, рагу, хумус, касуле та інші. А користь величезна — у квасолі містяться такі вітаміни та мінерали: клітковина, білок, вітаміни групи В, фолієва кислота, магній, калій тощо.

Для тривалого зберігання підходить добре висушена квасоля. Також для знезараження її варто прогріти в духовці за 70°C протягом години. Але роби це за умови, якщо не використовуватимеш квасолю для посадки, а лише для приготування страв.

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Для зберігання потрібно вибрати прохолодне та темне місце, воно має бути не сильно вологим. Підійде балкон, лоджія чи льох. Оптимальною температурою для зимового зберігання є 10-15°C.

Частою проблемою є поява жуків у квасолі. Аби запобігти цьому та втраті урожаю, слід використовувати тару, що добре закривається. Це можуть бути скляні банки, пластикові контейнери.

Якщо хочеш зберігати квасолю у мішках, поклади на дно або поруч прянощі, трави та спеції. Вони добре відлякують непроханих жуків. За умови зберігання у банках, пластикових пляшках, контейнерах чи іншій тарі — також розкладай часник чи лаврове листя.

Для відлякування жуків та розкладання поруч можна вибрати часник, лавровий лист, лаванду, полин, м’яту, чебрець та інші духмяні трави.

Зберігати квасолю та інші бобові можна до двох років за умови ретельного просушування та відсутності жуків. Однак вона може зберігатися значно довше, і буде придатною для вживання навіть за кілька років.

Досвідчені господарі також вміють заморожувати квасолю. Для цього підходять як висушені сорти, так і стручкова.

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