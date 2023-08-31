Не проросте та не зіпсується! Добірка лайфхаків, як зберігати цибулю до весни

Господарі та господині вже давно готуються до зими. Збір урожаїв завершується, а в магазинах повно сезонних овочів та фруктів, які можна заготувати. Якщо в тебе є цибуля, яку ти хочеш зберегти аж до весни, у нашому матеріалі розповідаємо, як зберігати цибулю, щоб вона не проросла.
За умов неправильного зберігання цибуля може згнити, прорости чи зіпсуватися іншим шляхом. Тому, якщо ти хочеш усю зиму готувати страви з власної цибулі, її потрібно правильно зберегти. Для довгого зберігання найкраще вибрати пізньостиглі сорти.
Наприклад, такі сорти витримують довге зберігання найкраще: галілео, сеттон, сноубол, пізній фермер, штудгартен різен, балаклійська, елефант. Терміни досягають навіть 9-10 місяців.
Якщо ти збираєш власний урожай, подбати про його якісне зберігання можна від моменту викопування цибулі. Але якщо купуєш на ринку чи в магазині, слід ретельніше підготувати умови.
Добре просушену від вологи й землі цибулю перебери, для зберігання на зиму слід узяти міцні цибулини середнього розміру, без пошкоджень. Найбільші та найменші потрібно з’їсти та не лишати на зиму.
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Розклади цибулю в ящики, кошики або мішки. Температура зберігання має бути не більш як 20°C. У приміщенні має циркулювати свіже повітря та бути невисока вологість. Також там має бути темно.
Не розміщуй цибулю поруч з морквою, буряком чи картоплею. Не використовуй для зберігання поліетиленові пакети.
Ось кілька варіантів, як можна зберігати цибулю у квартирі чи приватному будинку:
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