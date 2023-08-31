Не проросте та не зіпсується! Добірка лайфхаків, як зберігати цибулю до весни

Господарі та господині вже давно готуються до зими. Збір урожаїв завершується, а в магазинах повно сезонних овочів та фруктів, які можна заготувати. Якщо в тебе є цибуля, яку ти хочеш зберегти аж до весни, у нашому матеріалі розповідаємо, як зберігати цибулю, щоб вона не проросла.

Як зберігати цибулю: способи правильного зберігання до весни

За умов неправильного зберігання цибуля може згнити, прорости чи зіпсуватися іншим шляхом. Тому, якщо ти хочеш усю зиму готувати страви з власної цибулі, її потрібно правильно зберегти. Для довгого зберігання найкраще вибрати пізньостиглі сорти.

Наприклад, такі сорти витримують довге зберігання найкраще: галілео, сеттон, сноубол, пізній фермер, штудгартен різен, балаклійська, елефант. Терміни досягають навіть 9-10 місяців.

Зараз також дивляться

Якщо ти збираєш власний урожай, подбати про його якісне зберігання можна від моменту викопування цибулі. Але якщо купуєш на ринку чи в магазині, слід ретельніше підготувати умови.

Добре просушену від вологи й землі цибулю перебери, для зберігання на зиму слід узяти міцні цибулини середнього розміру, без пошкоджень. Найбільші та найменші потрібно з’їсти та не лишати на зиму.

Розклади цибулю в ящики, кошики або мішки. Температура зберігання має бути не більш як 20°C. У приміщенні має циркулювати свіже повітря та бути невисока вологість. Також там має бути темно.

Не розміщуй цибулю поруч з морквою, буряком чи картоплею. Не використовуй для зберігання поліетиленові пакети.

Ось кілька варіантів, як можна зберігати цибулю у квартирі чи приватному будинку:

У дерев’яних ящиках — такий варіант чудово підходить для зберігання у квартирі чи приватному будинку. Найкращим способом зберігання цибулі в дерев’яних ящиках буде розмістити їх на балконі, адже це місце достатньо прохолодне. Ящики можна накрити темною тканиною, аби до цибулі не потрапляло сонячне світло. Якщо ти живеш у будинку, ящики можна розмістити у підвалі чи коморі. У мішках чи овочевих сітках — такий спосіб також підходить для квартири та будинку. Розфасуй цибулю у мішки чи ящики, постав їх у темне та прохолодне місце у квартирі чи будинку. У панчохах чи капронових колготах — скласти цибулю можна і в панчохи. Це не зовсім зручний спосіб, адже знадобиться багато панчох чи старих колгот, але тоді цибулю можна буде підвісити у гаражі чи підвалі. Плетені корзини — це гарний та водночас практичний спосіб зберігання цибулі, який підійде для квартири та будинку. Такі корзини можна розмістити в темному та прохолодному куточку кухні, комори чи іншої частини будинку. У холодильнику — якщо місця для цибулі обмаль або її небагато, ти можеш зберігати всю зиму цибулю в холодильнику. Але температура має бути не більш як 2°C. Цибулю також заморожують, так вона може зберігатися до шести місяців. Якщо ти хочеш зберігати цибулю в холодильнику, обмотуй кожну з них у цупкий папір, забезпеч місце, яке найкраще провітрюється.

Раніше ми розповідали, як зберігати сушені гриби.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.