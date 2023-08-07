Не позеленіє та не перемерзне: як правильно зберігати картоплю в квартирі, щоб вона не псувалася

Раніше лише й можна було дивуватись, чому бабуся зберігає стільки продуктів у себе вдома. Та час минає і ти все частіше її розумієш. Так в один момент ти ловиш себе на питанні, як правильно зберігати картоплю у квартирі. Що ж спробуємо розібратись разом.

Як зберігати картоплю у квартирі

Насамперед необхідно обрати правильне місце для зберігання картоплі. Воно має бути сухим, темним та прохолодним з температурою близько -5°C.

У таких умовах продукт не зможе перемерзнути чи позеленіти, а отже залишиться не лише смачним, але й не міститиме небезпечної для організму людини отрути, що може з’явитись від неправильного зберігання.

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Картоплю можна відправити у комору чи на балкон, або ж покласти якусь її частину просто в холодильник. Головне — не створювати їй компанію з інших продуктів. Поруч може зберігатись лише буряк.

Якщо ти хочеш залишити картоплю у коморі чи на балконі, тоді варто її перекласти у плетені мішки, або ж використовувати дерев’яні ящики. Так продукт не буде запрівати.

А ось залишати картоплю у поліетиленових пакетах не варто, оскільки так вона швидко зіпсується. Також краще слідкувати, щоб на неї не потрапляли сонячні промені, інакше вона позеленіє.

Не рекомендується так зберігати продукт і в холодильнику. Ліпше буде промити картоплю, просушити її паперовими рушниками, а потім просто перекласти в ящики для фруктів та овочів.

Може здаватись, що законсервувати деякі продукти, то найкраща ідея, щоб зберегти їх. Однак навіть такий спосіб вимагає до себе уваги та розуміння. Тому щоб твої баночки не здувалися, читай, як приготувати консервацію та як її краще зберігати.

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