Їжа та рецепти

Не позеленіє та не перемерзне: як правильно зберігати картоплю в квартирі, щоб вона не псувалася

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Серпня 2023, 13:30
Як зберігати картоплю у квартирі
Фото: Unsplash

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