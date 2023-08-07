Не позеленеет и не перемерзнет: как правильно хранить картошку в квартире, чтобы она не портилась

Раньше только и можно было удивляться, почему бабушка сбегает столько продуктов у себя дома. Но время проходит и ты все чаще ее понимаешь. Так в один момент ты ловишь себя на вопросе, как правильно хранить картошку в квартире. Что же попробуем разобраться вместе.

Как хранить картофель в квартире

В первую очередь необходимо выбрать правильное место для хранения картофеля. Оно должно быть сухим, темным и холодным с темпетарурой около –5°C.

В таких условиях продукт не сможет перемерзнуть или позеленеть, а значит, останется не только вкусным, но и не будет содержать опасного для организма человека яда, что может появиться от неправильного хранения.

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Картофель можно отправить в кладовку или на балкон, или же положить какую-то его часть прямо в холодильник. Главное — не создавать ей компанию из других продуктов. Рядом может храниться только свекла.

Если ты хочешь оставить картофель в кладовке или на балконе, тогда стоит его переложить в плетеные мешки, или использовать деревянные ящики. Так продукт не будет запревать.

А вот оставлять картофель в полиэтиленовых пакетах не стоит, поскольку так он быстро испортится. Также лучше следить, чтобы на него не попадали солнечные лучи, иначе он позеленеет.

Не рекомендуется так хранить продукт и в холодильнике. Лучше будет промыть картофель, просушить его бумажными полотенцами, а затем просто переложить в ящики для фруктов и овощей.

Может казаться, что законсервировать некоторые продукты, это лучшая идея, чтобы сохранить их. Однако даже такой способ требует к себе внимания и понимания. Поэтому, чтобы твои баночки не сдувались, читай, как приготовить консервацию и как ее лучше хранить.

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