Еда и рецепты

Не позеленеет и не перемерзнет: как правильно хранить картошку в квартире, чтобы она не портилась

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 августа 2023, 13:30
Як зберігати картоплю у квартирі
Фото: Unsplash

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