Не прорастет и не испортится! Подборка лайфхаков, как хранить лук до весны

Хозяева и хозяйки уже давно готовятся к зиме. Сбор урожаев завершается, а в магазинах полно сезонных овощей и фруктов, которые можно заготовить. Если у тебя есть лук, который ты хочешь сохранить до весны, в нашем материале рассказываем, как хранить лук, чтобы он не пророс.
При неправильном хранении лук может сгнить, прорасти или испортиться другим путем. Поэтому, если ты хочешь всю зиму готовить блюда из собственного лука, его нужно правильно сохранить. Для долгого хранения лучше выбрать позднеспелые сорта.
Например, такие сорта выдерживают долгое хранение лучше всего: галилео, сеттон, сноубол, поздний фермер, штудгартен резен, балаклейский, элефант. Сроки достигают даже 9-10 месяцев.
Если ты собираешь свой урожай, позаботиться о его качественном хранении можно с момента выкапывания лука. Но если покупаешь на рынке или в магазине, следует более тщательно подготовить условия.
Хорошо просушенный от влаги и земли лук перебери, для хранения на зиму следует взять крепкие луковицы среднего размера, без повреждений. Самые большие и маленькие нужно съесть и не оставлять на зиму.
Фото: Unsplash
Разложи лук в ящики, корзины или мешки. Температура хранения должна быть не более 20°C. В помещении должен циркулировать свежий воздух и быть невысокая влажность. Также там должно быть темно.
Не размещай лук рядом с морковью, свеклой или картофелем. Не используй полиэтиленовые пакеты.
Вот несколько вариантов, как можно хранить лук в квартире или частном доме:
Раньше мы рассказывали, как хранить сушеные грибы.
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