Не прорастет и не испортится! Подборка лайфхаков, как хранить лук до весны

Хозяева и хозяйки уже давно готовятся к зиме. Сбор урожаев завершается, а в магазинах полно сезонных овощей и фруктов, которые можно заготовить. Если у тебя есть лук, который ты хочешь сохранить до весны, в нашем материале рассказываем, как хранить лук, чтобы он не пророс.

Как хранить лук: способы правильного хранения до весны

При неправильном хранении лук может сгнить, прорасти или испортиться другим путем. Поэтому, если ты хочешь всю зиму готовить блюда из собственного лука, его нужно правильно сохранить. Для долгого хранения лучше выбрать позднеспелые сорта.

Например, такие сорта выдерживают долгое хранение лучше всего: галилео, сеттон, сноубол, поздний фермер, штудгартен резен, балаклейский, элефант. Сроки достигают даже 9-10 месяцев.

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Если ты собираешь свой урожай, позаботиться о его качественном хранении можно с момента выкапывания лука. Но если покупаешь на рынке или в магазине, следует более тщательно подготовить условия.

Хорошо просушенный от влаги и земли лук перебери, для хранения на зиму следует взять крепкие луковицы среднего размера, без повреждений. Самые большие и маленькие нужно съесть и не оставлять на зиму.

Разложи лук в ящики, корзины или мешки. Температура хранения должна быть не более 20°C. В помещении должен циркулировать свежий воздух и быть невысокая влажность. Также там должно быть темно.

Не размещай лук рядом с морковью, свеклой или картофелем. Не используй полиэтиленовые пакеты.

Вот несколько вариантов, как можно хранить лук в квартире или частном доме:

В деревянных ящиках — такой вариант прекрасно подходит для хранения в квартире или частном доме. Лучшим способом хранения лука в деревянных ящиках будет разместить их на балконе, ведь это место достаточно прохладное. Ящики можно накрыть темной тканью, чтобы к луку не попадал солнечный свет. Если ты живешь в доме, ящики можно разместить в подвале или кладовке. В мешках или овощных сетках — такой способ тоже подходит для квартиры и дома. Расфасуй лук в мешки или ящики, поставь его в темное и прохладное место в квартире или доме. В чулках или капроновых колготах — сложить лук можно и в чулки. Это не совсем удобный способ, ведь понадобится много чулок или старых колгот, но тогда лук можно будет подвесить в гараже или подвале. Плетеные корзины — это хороший и практичный способ хранения лука, который подойдет для квартиры и дома. Такие корзины можно разместить в темном и прохладном уголке кухни, кладовой или другой части дома. В холодильнике — если места для лука мало или его немного, ты можешь хранить всю зиму лук в холодильнике. Но температура должна быть не более 2°C. Лук также замораживают, так он может храниться до шести месяцев. Если ты хочешь хранить лук в холодильнике, обмотай каждый из них в плотную бумагу, обеспечь место, которое хорошо проветривается.

Раньше мы рассказывали, как хранить сушеные грибы.

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