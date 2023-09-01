Як зберігати виноград у домашніх умовах: зручні способи для того, щоб зберегти врожай

Ягоди винограду відрізняються своєю насиченістю та яскравим смаком. З них роблять вино, варять компоти, додають у випічку та соуси.

Якщо ти хочеш зберегти грона на довгий час, то важливо знати, як правильно це робити. Як зберігати виноград у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як зберігати виноград і за яких умов

Щоб зберегти ягоди, потрібно забезпечити правильні умови. Наприклад, має бути незмінна температура та низька вологість. Зберігають виноград у приміщеннях без сонця та протягу, попередньо поставивши режим температури від +2,5°C до +8,5°C з провітрюванням кілька разів на місяць.

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Приміщення, в якому ти зберігатимеш виноград, має бути без сміття, продезінфіковане.

Також його обкурюють сіркою. Непотрібну вологість та плісняву необхідно усунути.

Як правильно зберігати виноград: підготовка

Відбери пізні сорти винограду, які довго зберігаються. Ягоди повинні мати щільну шкірку та м’якуш. Урожай збирають у суху та сонячну погоду, в обід.

Найкраще збирати ягоди у вересні (в період бабиного літа). Зрізати грона необхідно секатором. Для цього виноград підтримують знизу. Восковий наліт не мий, він має залишитися на винограді. Цей шар дуже важливий для збереження ягід, адже запобігає їхньому загниванню та пошкодженню.

Тривале зберігання винограду: що потрібно знати про підготовку

Щипцями або ножицями обріж сухі та зіпсовані ягоди. Недозрілі та перезрілі виноградини вилучи з грона. Ящики з дерева вистилай папером і помісти у них перебраний виноград. Після того як ти запакуєш виноград, потрібно перевірити поверхню тари. Вона має бути дуже рівною.

Як зберігати виноград на зиму: способи

Підвішування. Грона підвішують на мотузки за прищіпки в прохолодному приміщенні, наприклад, на горищі. Мотузки розміщуй на різній висоті, щоб підвішені грона верхніх рядів не торкалися нижніх. У ящиках чи лотках. Їх перед цим потрібно застелити чистим папером. Кетяги розклади в один шар гребенями вгору. В холодильнику. Просто встанови температуру +2…-1°C. Вологість — 90-95%. Заморожування. Грона виклади на піддон одним шаром і помісти в морозильну камеру. Довше восьми годин тримати їх поза морозилкою не рекомендується. Затверділі грона розфасуй по пакетах, поміщаючи у кожен по кілька. Упакувавши, розклади в місці зберігання і тримай там, доки виноград не знадобиться.

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