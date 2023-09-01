Як зберігати виноград у домашніх умовах: зручні способи для того, щоб зберегти врожай

Ягоди винограду відрізняються своєю насиченістю та яскравим смаком. З них роблять вино, варять компоти, додають у випічку та соуси.
Якщо ти хочеш зберегти грона на довгий час, то важливо знати, як правильно це робити. Як зберігати виноград у домашніх умовах — читай у матеріалі.
Щоб зберегти ягоди, потрібно забезпечити правильні умови. Наприклад, має бути незмінна температура та низька вологість. Зберігають виноград у приміщеннях без сонця та протягу, попередньо поставивши режим температури від +2,5°C до +8,5°C з провітрюванням кілька разів на місяць.
Приміщення, в якому ти зберігатимеш виноград, має бути без сміття, продезінфіковане.
Приміщення, в якому ти зберігатимеш виноград, має бути без сміття, продезінфіковане.
Також його обкурюють сіркою. Непотрібну вологість та плісняву необхідно усунути.
Відбери пізні сорти винограду, які довго зберігаються. Ягоди повинні мати щільну шкірку та м’якуш. Урожай збирають у суху та сонячну погоду, в обід.
Найкраще збирати ягоди у вересні (в період бабиного літа). Зрізати грона необхідно секатором. Для цього виноград підтримують знизу. Восковий наліт не мий, він має залишитися на винограді. Цей шар дуже важливий для збереження ягід, адже запобігає їхньому загниванню та пошкодженню.
Раніше ми розповідали про користь та шкоду полуниці.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.