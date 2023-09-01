Как хранить виноград в домашних условиях: удобные способы для того, чтобы сохранить урожай

Ягоды винограда отличаются своей насыщенностью и ярким вкусом. Из них делают вино, варят компоты, добавляют в выпечку и соусы.
Если ты хочешь сохранить гроздья на долгое время, то важно знать, как это правильно делать. Как хранить виноград в домашних условиях — читай в материале.
Для того чтобы сохранить ягоды, нужно установить правильные условия. Например, должна быть неизменная температура и низкая сырость.
Хранят виноград в помещениях без солнца и сквозняка, предварительно поставив режим температуры от +2,5°С до +8,5°С, с проветриванием несколько раз в месяц.
Помещение, в котором ты будешь хранить виноград, должно быть без мусора, продезинфицировано.
Помещение, в котором ты будешь хранить виноград, должно быть без мусора, продезинфицировано.
Также его окуривают серой. От влажности и плесени нужно избавиться.
Для хранения отбирают поздние сорта винограда, которые долго хранятся. Ягоды должны иметь плотную кожуру и мякоть. Урожай собирают в сухую и солнечную погоду, в обед. Лучше всего собирать ягоды в сентябре (в период бабьего лета).
Срезать гроздья необходимо секатором у самого побега. При этом виноград поддерживают снизу. Восковой налет не мой, он должен остаться на винограде. Этот слой очень важен, ведь он предотвращает загнивание и повреждение ягод.
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