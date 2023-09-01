Как хранить виноград в домашних условиях: удобные способы для того, чтобы сохранить урожай

Ягоды винограда отличаются своей насыщенностью и ярким вкусом. Из них делают вино, варят компоты, добавляют в выпечку и соусы.

Если ты хочешь сохранить гроздья на долгое время, то важно знать, как это правильно делать. Как хранить виноград в домашних условиях — читай в материале.

Как хранить виноград и при каких условиях

Для того чтобы сохранить ягоды, нужно установить правильные условия. Например, должна быть неизменная температура и низкая сырость.

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Хранят виноград в помещениях без солнца и сквозняка, предварительно поставив режим температуры от +2,5°С до +8,5°С, с проветриванием несколько раз в месяц.

Помещение, в котором ты будешь хранить виноград, должно быть без мусора, продезинфицировано.

Также его окуривают серой. От влажности и плесени нужно избавиться.

Как правильно хранить виноград: предподготовка

Для хранения отбирают поздние сорта винограда, которые долго хранятся. Ягоды должны иметь плотную кожуру и мякоть. Урожай собирают в сухую и солнечную погоду, в обед. Лучше всего собирать ягоды в сентябре (в период бабьего лета).

Срезать гроздья необходимо секатором у самого побега. При этом виноград поддерживают снизу. Восковой налет не мой, он должен остаться на винограде. Этот слой очень важен, ведь он предотвращает загнивание и повреждение ягод.

Длительное хранение винограда: что нужно знать о подготовке

Щипцами или ножницами обрежь сухие и порченые ягоды. Недозревшие и перезревшие виноградины удали с грозди. Ящики из дерева выстилай бумагой и помести в них перебранный виноград. После того как ты упакуешь виноград, нужно проверить поверхность тары. Она должна быть очень ровной.

Как хранить виноград на зиму: способы

Подвешивание. Грозди подвешивают на веревки за прищепки в прохладном помещении, например, на чердаке. Веревки размещай на разной высоте, чтобы подвешенные гроздья верхних рядов не касались нижних. В ящиках или лотках. Их перед этим нужно застелить чистой бумагой. Гроздья разложи в один слой гребнями вверх. В холодильнике. Просто установи температуру +2…-1°C. Влажность — 90-95%. Заморозка. Гроздья выложи на поддон одним слоем и помести в морозильную камеру. Дольше восьми часов держать урожай вне морозилки не рекомендуется. Затвердевший виноград расфасуй по пакетам, помещая в каждый по нескольку. Упаковки разложи в месте хранения и держи их там, пока виноград не понадобится.

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