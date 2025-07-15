Для тебе Економія

Майже 100 гривень за кіло: що відбувається з цінами на яблука

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Липня 2025, 18:00
Майже 100 гривень за кіло: що відбувається з цінами на яблука
Фото Pexels

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