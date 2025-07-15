Майже 100 гривень за кіло: що відбувається з цінами на яблука

Яблука, які завжди вважалися одним із найдоступніших та народних фруктів в Україні, цього року неприємно здивували споживачів. За останній рік їхня вартість у магазинах зросла майже утричі, значно випередивши загальну інфляцію. Цей ціновий шок змушує задуматися не лише про вартість вітамінів, а й про стан цілого аграрного сектору.

Для розуміння масштабу проблеми варто поглянути на офіційні дані Держстату.

Ціни, що випередили інфляцію

У той час як загальний рівень споживчих цін за рік (з червня 2024-го по червень 2025-го) зріс на 14,3%, а харчові продукти подорожчали на 23,2%, яблука продемонстрували справжній ціновий злет.

Згідно з даними, середня вартість кілограма яблук у червні 2025 року сягнула 79,49 гривні проти 26,90 гривні роком раніше. Таким чином, подорожчання стало разючим 195,5%, що майже вчетверо перевищує навіть загальне зростання цін на фрукти (51,7%).

Цікаво простежити динаміку: ще в січні цього року кілограм яблук оцінювався у відносно прийнятні 36,23 гривні. Це свідчить про те, що основний стрибок відбувся саме у весняно-літній період.

Чому звичайні яблука стали золотими

Експерти ринку пояснюють такий феномен поєднанням кількох ключових факторів.

По-перше, головною причиною є сезонність, адже зараз панує так зване міжсезоння: запаси якісних яблук врожаю 2024 року у сховищах практично вичерпалися, а новий врожай з’явиться на полицях не раніше серпня-вересня.

По-друге, на ціну торішніх залишків тисне висока вартість зберігання, оскільки утримання фруктів у сучасних сховищах є енергозатратним, а зростання тарифів на електроенергію виробники заклали у фінальну вартість.

Нарешті, третім складником є дорога логістика, адже висока ціна пального та ускладнені умови перевезень в умовах воєнного стану продовжують впливати на кінцеву ціну будь-якого товару, і яблука не є винятком.

Реальність на полицях супермаркетів

Дослідження цін, проведене журналістами 24 Каналу, показує, що реальна вартість яблук у популярних мережах вже зараз часто перевищує середні показники Держстату, подекуди впритул наближаючись до психологічної позначки у 100 гривень.

Наприклад, найнижча ціна зафіксована в Auchan — 69,90 гривні за кілограм.

У Сільпо та Metro вартість складає 80 та 84,90 гривні відповідно, тоді як в АТБ ціна підіймається до 88,95 гривні. Рекордсменом серед досліджених супермаркетів став Novus, де за кілограм яблук просять вже 99 гривень.

Прогноз: чи варто чекати на здешевлення

Є і хороші новини. Аналітики прогнозують, що ситуація почне стабілізуватися з появою на ринку яблук нового врожаю. Вже у другій половині серпня ціни можуть почати поступово знижуватися. Однак чи повернуться вони до торішніх показників — питання відкрите, адже вартість пального та електроенергії продовжуватиме тиснути на собівартість продукції.

Раніше ми писали, як правильно зберігати яблука на зиму, щоб вони залишалися свіжими та соковитими.

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