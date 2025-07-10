Погода вбила урожай: яких фруктів уже бракує і наскільки підскочать ціни

З початку літа ціни на популярні фрукти зросли вдвічі. Особливо подорожчали черешні та кавуни.

Про це розповів президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник. За його словами, цьогорічний урожай черешні значно гірший, ніж торік. І така ситуація — не лише в Україні, а й у деяких країнах Європи.

— Ця проблема пов’язана із поганими погодними умовами, які супроводжували всю територію України протягом зими весни та літа, — зазначив експерт.

Спека убила врожай по всьому світу

Причина — несприятливі погодні умови, які охопили майже всю територію України впродовж зими, весни та на початку літа.

Проблеми з урожаєм вишні зафіксовані й у Греції та Туреччині. Раніше, коли в одній країні був неврожай, дефіцит фруктів покривали імпортом. Але зараз негода зачепила практично всіх, тому постачання з-за кордону — під питанням.

Кавуни та дині

Зовсім інша ситуація з кавунами та динями. Тут дефіциту не очікується.

Хоча Україна вперше за останні роки відчула нестачу цих продуктів через тимчасову втрату частини південних територій, де традиційно вирощували кавуни та дині. Проте країна добре справляється з викликами. Нині баштанні культури активно вирощують у центральних та північних регіонах — від Сумщини до Волині.

Цикл вирощування швидкий, технологія — нескладна, тож дефіцит легко компенсується.

Які ціни на кавуни зараз

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що сезон кавунів в Україні розпочався приблизно в ті самі терміни, що й торік. Утім, наразі лише поодинокі фермери відпускають продукцію великим гуртом.

Ціни на кавуни нині коливаються в межах 20–28 грн за кілограм ($0,48–0,67/кг), а пропозиція залишається незначною.

За словами аналітиків, відпускні ціни на перші партії цього року в середньому на 10% вищі, ніж на старті сезону 2024 року.

Фермери прогнозують, що масовий продаж кавунів розпочнеться ближче до середини липня.

Ціни на яблука впадуть у два рази

Більш оптимістичні прогнози і щодо яблук. Цьогорічний урожай обіцяє бути значно кращим, ніж торік. Відтак і ціни, найімовірніше, будуть у два рази нижчими.

— Урожай яблук очікується кращим, але все ж далеким від ідеального, — зазначив експерт.

Проблем не передбачається і з малиною, лохиною та суницею. Врожай вже активно набирає обертів.

Які фрукти дали хороший врожай

Експерт зазначив, що урожай слив, найімовірніше, буде достатнім. Якщо ж попит переважатиме пропозицію, в Україну традиційно можуть постачати сливи, наприклад, із Молдови.

Малина й лохина також обіцяють гарний сезон — збори тривають, і вже видно, що врожайність непогана.

Прогноз залишається обережно позитивним, хоча спека і посуха можуть вплинути на якість та кількість деяких фруктів. У разі потреби допомогу можуть надати інші країни, які мають надлишок.

Борщовий набір

Також, за словами фахівця, не варто хвилюватися за картоплю. В цілому з борщовим набором суттєвих проблем не прогнозується — якщо тільки не трапиться якась аномалія в погоді.

Головне фото: редакторка сайту Юлія Хоменко.

Раніше ми, писали що ціни на черешню підскочили втричі.

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