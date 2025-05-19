Ціни на черешню і вишню зростуть у рази: скільки урожаю знищили заморозки

Свіжі ягоди та фрукти цьогоріч стануть дорогим задоволенням. Усе через три хвилі заморозків, які накрили Україну та Європу. Найбільше у вартості додадуть ягоди — черешня, вишня, а також абрикоси. Розповідаємо, якими будуть ціни на черешню.

Ціни на черешню зростуть у рази: причина

Багатьом українцям уже хочеться смачних і соковитих ягід! Та втішних новин немає: ягоди сильно здорожчають!

Аналітики EastFruit поділилися, що раніше доступна черешня стане для українців дорогим задоволенням. Такої ж думки вони і про вишню. Усе тому, що холодна весна принесе садівництву суттєвих втрат.

Холод вплинув не тільки на Україну, а ще й Туреччину, країни Східної Європи, звідки здійснювався експорт.

Ще один фактор, який потрібно враховувати при оцінці перспектив цін черешні та вишні у 2025 році — це скорочення площ, що триває під цими культурами в країнах Євросоюзу.

Три хвилі весняних заморозків суттєво вплинуть на урожаї ягід. Та найбільше постраждали абрикоси. Втрачено приблизно половину вишень та черешень українського урожаю насамперед на Півдні країни.

У центральних регіонах країни втрачено було навіть понад половину урожаю, та площі дерев там не такі великі.

Збитки вишні оцінюються від третини до половини урожаю.

Зазначимо, що Україна і так переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай.

Втрати урожаю також торкнулися Польщі (близько 50%), у Туреччині, яка є основною країною-виробником, втрати сягнули 50-70%, Росії (половина урожаю), Угорщина втратила близько 80% урожаю, як і Румунія.

Найменше заморозки вплинули на урожай вишні та черешні у Молдові. Там втратили тільки третину.

Загалом ціна може зрости приблизно удвічі, за умови, якщо не налагодиться імпорт. Реальним є варіант імпорту з Узбекистану, однак це довга логістика і висока ціна.

Раніше ми розповідали, чому ростуть ціни на каву.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.