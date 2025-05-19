Їжа та рецепти

Ціни на черешню і вишню зростуть у рази: скільки урожаю знищили заморозки

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Травня 2025, 17:45
Ціни на черешню
Фото Pixabay
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