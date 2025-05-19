Ціни на черешню і вишню зростуть у рази: скільки урожаю знищили заморозки

Фото Pixabay Свіжі ягоди та фрукти цьогоріч стануть дорогим задоволенням. Усе через три хвилі заморозків, які накрили Україну та Європу. Найбільше у вартості додадуть ягоди — черешня, вишня, а також абрикоси. Розповідаємо, якими будуть ціни на черешню. Ціни на черешню зростуть у рази: причина Багатьом українцям уже хочеться смачних і соковитих ягід! Та втішних новин немає: ягоди сильно здорожчають! Аналітики EastFruit поділилися, що раніше доступна черешня стане для українців дорогим задоволенням. Такої ж думки вони і про вишню. Усе тому, що холодна весна принесе садівництву суттєвих втрат. Холод вплинув не тільки на Україну, а ще й Туреччину, країни Східної Європи, звідки здійснювався експорт. Ще один фактор, який потрібно враховувати при оцінці перспектив цін черешні та вишні у 2025 році — це скорочення площ, що триває під цими культурами в країнах Євросоюзу. Три хвилі весняних заморозків суттєво вплинуть на урожаї ягід. Та найбільше постраждали абрикоси. Втрачено приблизно половину вишень та черешень українського урожаю насамперед на Півдні країни. У центральних регіонах країни втрачено було навіть понад половину урожаю, та площі дерев там не такі великі. Читати на тему Помідори по 300? Коли впаде ціна на овочі та що кажуть аграрії Що відбувається з цінами на овочі? І як доводиться виживати нашим аграріям? Збитки вишні оцінюються від третини до половини урожаю. Зазначимо, що Україна і так переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай. Втрати урожаю також торкнулися Польщі (близько 50%), у Туреччині, яка є основною країною-виробником, втрати сягнули 50-70%, Росії (половина урожаю), Угорщина втратила близько 80% урожаю, як і Румунія. Найменше заморозки вплинули на урожай вишні та черешні у Молдові. Там втратили тільки третину. Загалом ціна може зрости приблизно удвічі, за умови, якщо не налагодиться імпорт. Реальним є варіант імпорту з Узбекистану, однак це довга логістика і висока ціна. Раніше ми розповідали, чому ростуть ціни на каву. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Економія, Продукти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter