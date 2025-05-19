Еда и рецепты

Цены на черешню и вишню вырастут в разы: сколько урожая уничтожили заморозки

Анастасия Грубрина, журналист сайта 19 мая 2025, 17:45
Цены на черешню
Фото Pixabay
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