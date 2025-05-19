Цены на черешню и вишню вырастут в разы: сколько урожая уничтожили заморозки

Свежие ягоды и фрукты станут дорогим удовольствием. Все из-за трех волн заморозков, накрывших Украину и Европу. Больше всего в стоимости прибавят ягоды — черешня, вишня, а также абрикосы. Рассказываем, какими будут цены на черешню.

Цены на черешню вырастут в разы: причина

Многим украинцам уже хочется вкусных и сочных ягод! Но хороших новостей нет: ягоды сильно подорожают!

Аналитики EastFruit поделились, что ранее доступная черешня станет для украинцев дорогим удовольствием. Такого же мнения они и о вишне. Все потому, что холодная весна принесет садоводству существенные потери.

Холод повлиял не только на Украину, но и Турцию, страны Восточной Европы, откуда осуществлялся экспорт.

Еще один фактор, который нужно учитывать при оценке перспектив цен черешни и вишни в 2025 году — это сокращение площадей, которое продолжается под этими культурами в странах Евросоюза.

Три волны весенних заморозков существенно повлияют на урожай ягод. Но больше всего пострадали абрикосы. Утрачена примерно половина вишен и черешен украинского урожая прежде всего на Юге страны.

В центральных регионах страны потеряно было даже более половины урожая, но площади деревьев там не так велики. Читать по теме Помидоры по 300? Когда упадет цена на овощи и что говорят аграрии Что происходит с ценами на овощи? И как приходится выживать нашим аграриям?

Ущерб вишни оценивается от трети до половины урожая.

Отметим, что Украина и так в основном зависит от импорта черешни после оккупации российскими агрессорами традиционных регионов выращивания этих фруктов и фактического уничтожения основной части плантаций. Поэтому цены на черешню в этом году в Украине будут еще выше, чем обычно.

Потери урожая также коснулись Польши (около 50%), в Турции, которая является основной страной-производителем, потери достигли 50-70%, в России (половина урожая), Венгрия потеряла около 80% урожая, как и Румыния.

Меньше всего заморозки повлияли на урожай вишни и черешни в Молдове. Там потеряли только треть.

В целом цена может вырасти примерно вдвое, при условии, что не наладится импорт. Реален вариант импорта из Узбекистана, однако это длинная логистика и высокая цена.

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