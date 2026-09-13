Стиль життя

До кінця століття понад 40% суходолу Землі може стати посушливим: дослідження

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Вересня 2026, 12:00 3 хв.
Майже половина суходолу Землі може стати посушливою: що прогнозують науковці
Фото Pexels

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