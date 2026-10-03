Фасоль — отличный источник белков, особенно для тех, кто не потребляет мяса. Если ты хочешь сохранить урожай фасоли на зиму, мы расскажем о важнейших правилах, которых следует придерживаться, чтобы в фасоли не завелись жуки. Читай, как хранить фасоль.

Как хранить фасоль, чтобы в ней не завелись жучки

Из фасоли можно приготовить множество питательных и вкусных блюд, например лобио, фасолевый суп, рагу, хумус, кассуле и другие. А польза огромная — в фасоли содержатся следующие витамины и минералы: клетчатка, белок, витамины группы В, фолиевая кислота, магний, калий и другие.

Для длительного хранения подходит хорошо высушенная фасоль. Также для обеззараживания ее следует прогреть в духовке при 70°C в течение часа. Но делай это при условии, если не будешь использовать фасоль для посадки, а только для приготовления блюд.

Для хранения нужно выбрать прохладное и темное место, оно должно быть не влажным. Подойдет балкон, лоджия или погреб. Оптимальной температурой для зимнего хранения есть 10-15°C.

Частой проблемой является появление жуков в фасоли. Чтобы предотвратить это и потерю урожая, следует использовать хорошо закрывающуюся тару. Это могут быть стеклянные банки, пластиковые контейнеры.

Если хочешь хранить фасоль в мешках, положи на дно или рядом пряности, травы и специи. Они хорошо отпугивают незваных жуков. При хранении в банках, пластиковых бутылках, контейнерах или другой таре — также раскладывай чеснок или лавровые листья.

Для отпугивания жуков и раскладывания рядом можно выбрать чеснок, лавровый лист, лаванду, полынь, мяту, чабрец и другие ароматные травы.

Хранить фасоль и другие бобовые можно до двух лет при тщательной просушке и отсутствии жуков. Однако она может сохраняться значительно дольше, и будет пригодна для употребления даже через несколько лет.

Опытные хозяева также умеют замораживать фасоль. Для этого подходят как высушенные сорта, так и стручковая.

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