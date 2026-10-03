Стиль жизни

Как правильно хранить фасоль и что нужно знать — советы

Анастасия Грубрина, журналист сайта 03 октября 2026, 17:00 2 мин.
как правильно сохранять фасоль
Фото Pexels

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