Як вітатися на Вознесіння Господнє: варіанти традиційних вітань

За церковним календарем свято Вознесіння Господнього відзначається через 40 днів після Великодня. Новий Завіт розповідає, що Ісус Христос протягом цих днів навчав своїх учнів-апостолів, а потім покинув земний світ і піднісся на небо. Віряни відзначають Вознесіння Господнє як велике церковне свято. Як вітатися на Вознесіння Господнє — читай у матеріалі.

Як правильно вітатися на Вознесіння Господнє

Від Свята Пасхи — головного в церковному календарі для всіх християн — і до Вознесіння Господнього усі віряни вітають одне одного пасхальним вітанням: “Христос Воскрес!” — і чують у відповідь: “Воістину Воскрес!”. Так відбувається протягом 40 днів, коли ми святкуємо Пасху.

А от на Вознесіння Господнє усі віряни повертаються до звичайного вітання. В цей день християни згадують, як Христос благословив апостолів і піднісся на небо. В пам’ять про цю біблійську подію у церквах відбуваються святкові літургії.

Про те, як правильно вітатися на Вознесіння Господнє, розповіли в ПЦУ: починаючи з цього свята, віряни повертаються до звичайних християнських вітань.

Зазвичай православні християни вітають одне одного словами: “Слава Ісусу Христу!”. відповідаючи: “Слава навіки Богу!”.

Традиційними також є слова при зустрічі: “Слава Богу!”, на яке відповідають: “Навіки слава Богу”.

А коли чуєш: “Христос посеред нас!”, то маєш відповісти: “І є, і буде!”.

Які іще є традиційні християнські вітання

Прикладом вітань для християн служать й слова самого Ісуса Христа, з якими він звертався до людей. У Священному Писанні згадується, що Христос промовляв їм: “Мир вам!”.

А посилаючи апостолів на проповідь, наставляв: “В який дім увійдете, спочатку кажіть: мир дому цьому”.

Зараз, коли в Україні триває кровопролитна війна, традиційні християнські вітання та побажання миру сприймаються дослівно, в них — наші потаємні надії та сподівання.

Читай привітання з Вознесінням Господнім 2025 у теплих віршах та прозі в іншому нашому матеріалі.

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