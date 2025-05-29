Стиль життя Свята

Як вітатися на Вознесіння Господнє: варіанти традиційних вітань

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Травня 2025, 08:15
Як вітатися на Вознесіння Господнє

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