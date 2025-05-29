Як вітатися на Вознесіння Господнє: варіанти традиційних вітань

За церковним календарем свято Вознесіння Господнього відзначається через 40 днів після Великодня. Новий Завіт розповідає, що Ісус Христос протягом цих днів навчав своїх учнів-апостолів, а потім покинув земний світ і піднісся на небо. Віряни відзначають Вознесіння Господнє як велике церковне свято. Як вітатися на Вознесіння Господнє — читай у матеріалі. Як правильно вітатися на Вознесіння Господнє Від Свята Пасхи — головного в церковному календарі для всіх християн — і до Вознесіння Господнього усі віряни вітають одне одного пасхальним вітанням: “Христос Воскрес!” — і чують у відповідь: “Воістину Воскрес!”. Так відбувається протягом 40 днів, коли ми святкуємо Пасху. А от на Вознесіння Господнє усі віряни повертаються до звичайного вітання. В цей день християни згадують, як Христос благословив апостолів і піднісся на небо. В пам’ять про цю біблійську подію у церквах відбуваються святкові літургії. Про те, як правильно вітатися на Вознесіння Господнє, розповіли в ПЦУ: починаючи з цього свята, віряни повертаються до звичайних християнських вітань. Зазвичай православні християни вітають одне одного словами: “Слава Ісусу Христу!”. відповідаючи: “Слава навіки Богу!”. Традиційними також є слова при зустрічі: “Слава Богу!”, на яке відповідають: “Навіки слава Богу”. А коли чуєш: “Христос посеред нас!”, то маєш відповісти: “І є, і буде!”. Читати на тему І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — сьогодні віряни святкують Вознесіння Господнє 2025 Читай, коли православна церква західного та східного обряду відзначає Вознесіння Господнє. Які іще є традиційні християнські вітання Прикладом вітань для християн служать й слова самого Ісуса Христа, з якими він звертався до людей. У Священному Писанні згадується, що Христос промовляв їм: “Мир вам!”. А посилаючи апостолів на проповідь, наставляв: “В який дім увійдете, спочатку кажіть: мир дому цьому”. Зараз, коли в Україні триває кровопролитна війна, традиційні християнські вітання та побажання миру сприймаються дослівно, в них — наші потаємні надії та сподівання. Читай привітання з Вознесінням Господнім 2025 у теплих віршах та прозі в іншому нашому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter