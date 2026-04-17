Коли святкують Вознесіння Господнє 2026: і вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця

Вознесіння Господнє — велике християнське свято, яке символізує вознесіння Ісуса Христа на небо. Читай далі, коли його відзначає православна церква, а також що не можна робити в цей день.

Вознесіння Господнє 2026 — дата

Свято Вознесіння Господнього щорічно припадає на різні дати, адже відзначається на 40-й день після Великодня.

У 2026 році православні віряни святкуватимуть цю дату 21 травня.

За даними Євангелія, після свого воскресіння Ісус Христос понад місяць був разом зі своїми учнями, готуючи їх до поширення християнської віри землею.

На 40-й день він зібрав своїх апостолів на горі Елеон, благословив їх і вознісся на небо. Ангели повідомили учням Ісуса, що через деякий час він знову повернеться на землю.

Що можна і що заборонено робити в день Вознесіння Господнього

Цьогоріч Вознесіння Господнє припадає на четвер, тому вірянам можна працювати та займатися домашніми справами. Утім, є певні обмеження.

У це свято заборонено:

проходити повз нужденних і відмовляти їм у допомозі;

лихословити, мати злі думки та пліткувати;

поминати покійних та їздити на кладовища;

плювати на землю, адже християни вірять, що в цей день Ісус спускається на землю;

молитися про матеріальне збагачення;

викидати сміття з дому.

