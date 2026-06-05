День ангела Ігоря 2026: дата за новим стилем та дружні привітання зі святом

Лаконічне, просте й водночас аристократичне ім’я Ігор нагадує одразу й про колишнього однокласника, і про великого князя. Його власники розумні, цілеспрямовані, проникливі та товариські.

Коли відзначають день ангела Ігоря за новим церковним календарем, і теплі привітання до іменин своїми словами — читай у матеріалі.

День ангела Ігоря у 2026 році: дата за новим церковним календарем

Ім’я Ігор — скандинавське за походженням. Вважається, що воно є слов’янським варіантом варязького Інгвар (інг — холод, варр — сила) і перекладається як “холоднокровний воїн”. Хоча існують й інші варіанти значення, приміром: лучник у норвежців або піхотинець в англійців.

А от коротких та ласкавих імен в Ігоря — більш ніж у когось іншого: Гора, Гога, Горя, Ігоша, Гоша, Гаррі та інші, які домалює фантазія та обмежений набір звуків.

Покровителем імені називають благовірного князя Ігоря Ольговича, володаря Чернігівського та Київського. Він правив у Києві в X столітті, захищав Київську Русь від набігів кочівників та оберігав єдність держави. Князь уклав із візантійцями договір про вічний мир та сприяв розвитку міжнародної торгівлі.

День ангела Ігоря за новим церковним календарем у 2026 році святкують у такі дати: 5 червня, 19 вересня.

Вважається, що риси характеру Ігоря різняться залежно від того, в який сезон він народився: чим тепліше — тим м’якша і поступливіша людина.

Який характер у чоловіка, на ім’я Ігор

У дитинстві Ігор — жвава і непосидюча дитина, і батьки можуть чекати на виклики до школи та зауваження вчителів про надмірну активність хлопця і його неприборканий характер.

Та навчається Ігор добре, йому легко даються точні науки, він обожнює спорт і має в ньому успіх. Зовні, як правило, схожий на мати, а от характером — у батька.

Ігор не надто любить підкорятися, воліє керувати сам, добре ладнає з людьми, у нього чимало близьких товаришів.

Осінні Ігорі розкривають свої таланти пізніше за інших — років після тридцяти, вони гордовиті та пишаються тим, що усього досягли власними зусиллями.

Більшість власників цього імені дуже ревниві, у шлюбі прагнуть лідерства, хочуть, аби дружина дослухалася до їхньої думки й неодмінно рахувалася з нею.

Загалом це суперечливі натури: вперті та самовіддані, легко сходяться з людьми й так само просто рвуть стосунки, вміють прорахувати свої кроки наперед і водночас пофантазувати.

Обирають професії, пов’язані з точними науками, юриспруденцією, журналістикою, мистецтвом.

День ангела Ігоря: заборони, прикмети та традиції дня

За народними повір’ями та церковними традиціями має свої особливості, яких варто дотримуватися.

Цей день пов’язаний як з низкою заборон, так і з важливими ритуалами, спрямованими на добробут та здоров’я.

Чого варто уникати в цей день

У цей день слід бути особливо обережним у своїх діях та словах, аби не накликати на себе біду:

Уникай конфліктів: не можна лаятися, влаштовувати скандали та плести інтриги. Вважається, що така поведінка може призвести до хвороб та бідності.

Будь щедрим: відмовляти у проханні та проявляти скупість цього дня несприятливо.

Не прибирай вдома: прибирання може “вимести” з оселі удачу та достаток.

Утримайся від риболовлі: існує повір’я, що цього дня на водоймах можна зустріти нечисту силу.

Випий молоко з медом: перед тим, як сісти за стіл, обов’язково випий молоко з медом. Якщо цього не зробити, можуть виникнути проблеми з суглобами.

Що рекомендується робити

Цей день також сприятливий для певних дій та молитов:

Молитва святому Ігорю: Святому благовірному князю Ігорю моляться про захист від зради та ворогів, про мир, зцілення від хвороб, збереження сім’ї від лиха та допомогу у звільненні полонених. Він також є небесним покровителем для чоловіків з іменем Ігор.

Медові ритуали: Святий Зосима вважається покровителем бджіл. Тому зранку 5 червня рекомендовано з’їсти натщесерце ложку меду, запивши її теплою водою – це обіцяє міцне здоров’я.

Ділися медом: обов’язково пригости медом нужденних, щоб у наступному році бути з медом.

Омолодження медовою водою: вмивання медовою водою цього дня, за повір’ям, допомагає довше зберігати молодість.

Традиційні страви: за традицією в цей день готують оладки, які подають з медом та чаєм.

Читати на тему Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян Ділимось церковним календарем на 2024 рік.

Привітання з днем ангела Ігоря своїми словами

З днем ангела, Ігорю. В тобі стільки киплячої енергії, тож нехай вона підійме до найвищих точок кар’єри. І нехай всюди зустрічає тебе успіх! Гарних тобі новин та подій! Зі святом! Бувай щасливий!

***

Любий Ігорю! Прийми вітання з твоїми іменинами! Нехай удача не відходить від тебе ні на крок, а в домі живуть лише любов, дружба і щастя. Нехай небесний покровитель накриє тебе своїм крилом та захистить від усіх негараздів. З днем ангела!

***

Ігорю, вітаю зі святом! Ти справді чудовий воїн, як свідчить про те твоє ім’я. Твої перемоги в житті значущі та чесні. Та, друже мій, ти маєш в серці ще й доброту і чуйність, розуміння і ніжність, тож нехай ці якості допоможуть тобі прожити життя красиво і насолоджуватися кожним днем!

***

Ігорю, з іменинами тебе! Я хочу щиро побажати ангелу, який боронить тебе від лиха, щоб у нього було якнайменше роботи, а в тебе — якнайбільше приємностей у житті! Живи щасливо та розважливо!

***

Ігорю, Бог дав багато тобі для щастя! В тебе чудова сім’я, хороша робота, вірні друзі — ти зробив реальністю мрії. Тож нехай у тебе буде довге та прекрасне життя. І ангел-охоронець завжди боронитиме тебе від негараздів! З іменинами, дорогий!

Раніше ми розповідали коли Богдан відзначає день ангела за новим церковним календарем. У нашому матеріалі — історія імені, традиції святкування та теплі привітання з іменинами.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!