День ангела Богдана у 2026: коли святкують та чи є дати для жіночих імен

День ангела Богдана 2026
У 2026 році чоловіки, на ім’я Богдан святкують День ангела кілька разів, адже це ім’я пов’язане з християнським ім’ям Феодот (яке у перекладі з грецької фактично означає “даний Богом”).
Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, дати іменин змістилися на 13 днів уперед.
Тож тепер власники імені Богдан святкують іменини у такі дні (згадують мучеників Феодотів):
- 19 лютого — мученик Феодот (Богдан) Адріанопольський;
- 2 березня — сповідник Киринейський;
- 29 квітня — мученик Кізицький;
- 18 травня — мученик Анкірський;
- 4 липня — мученик Феодот Римський
- 2 вересня — мученик Кесарійський;
- 15 вересня — мученик Маркіанопольський;
- 7 листопада — мученик Мелітинський.
Ці дати є основними для святкування іменин чоловіків з цим іменем у 2026 році. Вибір конкретного дня для святкування може залежати від особистих уподобань або традицій родини. Або треба обрати день, який найближче до дати народження.
День ангела Богдани: чи святкують жінки
Жіноче ім’я Богдана не має окремої дати святкування, оскільки свято зазвичай прив’язується до імені святого, який носить таке ж ім’я.
Святі з іменем Богдан (у чоловічому роді) є, а у жіночому ні. Жінок не хрестять під таким іменем.
Але можна обрати таке ж ім’я, але іншою мовою. Ім’я Богдана — українське, слов’янського походження, і буквально означає “дана Богом”. Воно є аналогом грецького імені Феодора.
Це ім’я є в православному календарі, і воно має кілька днів вшанування:
- 11 лютого — Преподобна Феодора;
- 24 травня — Преподобна Феодора Єгипетська;
- 7 серпня — Свята мучениця Феодора;
- 11 вересня — ще одна дата вшанування мучениці Феодори;
- 15 жовтня — пам’ять святої праведної Феодори.
