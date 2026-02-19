День ангела Богдана у 2026: коли святкують та чи є дати для жіночих імен

Багато людей шукають, коли у них день ангела, зокрема і власники імені Богдан.

Читай, коли день ангела Богдана та чи святкують жінки з цим іменем.

День ангела Богдана 2026

У 2026 році чоловіки, на ім’я Богдан святкують День ангела кілька разів, адже це ім’я пов’язане з християнським ім’ям Феодот (яке у перекладі з грецької фактично означає “даний Богом”).

Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, дати іменин змістилися на 13 днів уперед.

Тож тепер власники імені Богдан святкують іменини у такі дні (згадують мучеників Феодотів):

19 лютого — мученик Феодот (Богдан) Адріанопольський;

2 березня — сповідник Киринейський;

29 квітня — мученик Кізицький;

18 травня — мученик Анкірський;

4 липня — мученик Феодот Римський

2 вересня — мученик Кесарійський;

15 вересня — мученик Маркіанопольський;

7 листопада — мученик Мелітинський.

Ці дати є основними для святкування іменин чоловіків з цим іменем у 2026 році. Вибір конкретного дня для святкування може залежати від особистих уподобань або традицій родини. Або треба обрати день, який найближче до дати народження.

День ангела Богдани: чи святкують жінки

Жіноче ім’я Богдана не має окремої дати святкування, оскільки свято зазвичай прив’язується до імені святого, який носить таке ж ім’я.

Святі з іменем Богдан (у чоловічому роді) є, а у жіночому ні. Жінок не хрестять під таким іменем.

Але можна обрати таке ж ім’я, але іншою мовою. Ім’я Богдана — українське, слов’янського походження, і буквально означає “дана Богом”. Воно є аналогом грецького імені Феодора.

Це ім’я є в православному календарі, і воно має кілька днів вшанування:

11 лютого — Преподобна Феодора;

24 травня — Преподобна Феодора Єгипетська;

7 серпня — Свята мучениця Феодора;

11 вересня — ще одна дата вшанування мучениці Феодори;

15 жовтня — пам’ять святої праведної Феодори.

Але в багатьох інших жіночих імен є день ангела. Читай, коли День ангела Ніни.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!