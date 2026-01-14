День ангела Ніни 2026: особливості характеру і щирі привітання з іменинами

Хто вона, Ніна? Власниця цього імені зазвичай залишається у тіні, але її сила, розум і тактовність залишають глибокий слід у серцях тих, хто поруч.

27 січня — особлива дата, коли православна церква вшановує рівноапостольну Ніну, святу, яка принесла християнство в Грузію. Цей день є не лише релігійним святом, а й нагодою привітати жінок, які мають ім’я Ніна.

Коли святкують день ангела Ніни

Іменини Ніни за церковним календарем відзначають тричі на рік, а саме 27 січня (за старим стилем) або 14 січня (за новим стилем); 14 травня (за старим стилем) або 1 травня (за новим стилем); 19 листопада (за старим стилем) або 6 листопада (за новим стилем).

Що варто знати про жінок з ім’ям Ніна

Володарки цього імені славляться своєю скромністю, інтелектом і відповідальністю. Вони уникають публічності, але завжди викладаються на всі сто у будь-якій справі. Ніна цінує якість, прагне досконалості та вимагає цього від інших.

Ім’я зберігає у собі багатогранність культур і значень. У різних мовах воно означає велика цариця, сильна, користь, а в Іспанії — дівчинка. Це робить це ім’я не лише рідкісним, але й неймовірно символічним.

Як привітати Ніну в її особливий день

Щоб зробити цей день незабутнім, можна подарувати щирі слова, теплі побажання чи унікальні листівки. Ми підготували найкращі варіанти привітань, які неодмінно розчулять кожну Ніну.

***

Ніно, твоє ім’я несе у собі силу, мудрість і ніжність. Нехай у цей день твоє серце сповниться вдячністю за те, що янгол-охоронець завжди поряд, допомагаючи долати труднощі та відкривати нові горизонти. Бажаю тобі безмежного щастя, тепла і натхнення для нових перемог!

***

Нінусю, сьогодні твій янгол-охоронець святкує разом із тобою! Бажаю, щоб він завжди вказував правильний шлях, надихав на звершення й оберігав від усіх труднощів. Нехай твоє життя буде сповнене радості та яскравих моментів. З днем ангела!

***

Дорога Ніно! Вітаю тебе з днем ангела — нехай сьогодні твій янгол влаштує собі вихідний, бо поруч із тобою завжди затишно і тепло. Бажаю тобі завжди залишатися такою ж яскравою, сильною і неймовірною людиною, яку всі знають і люблять!

***

Ніно, у цей день твій янгол нагадує нам, як важливо берегти світло в собі й дарувати його іншим. Бажаю, щоб воно завжди супроводжувало тебе, даруючи спокій, гармонію і віру в краще!

***

Ніно, вітаю з днем твого особистого небесного охоронця! Бажаю, щоб він не тільки тебе беріг, а й давав життєві підказки — як знайти скарби щастя, уникнути пасток смутку й завжди мати гарний настрій!

Не пропусти шанс подарувати радість і тепло серцю тієї, чиє ім’я несе в собі стільки сили та натхнення!

