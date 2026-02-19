День ангела Богдана в 2026: когда празднуют и есть ли даты для женских имен

Многие люди ищут, когда у них день ангела, в частности это касается и тех кого назвали Богданом.
Читай, когда день ангела Богдана и празднуют ли именины женщины обладательницы этого имени.
День ангела Богдана 2026
В 2026 году мужчины, по имени Богдан празднуют День ангела несколько раз, ведь это имя связано с христианским именем Феодот (которое в переводе с греческого фактически означает “данный Богом”).
После перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новый юлианский календарь, даты именин сместились на 13 дней вперед.
Теперь владельцы имени Богдан празднуют именины в такие дни (вспоминают святых Федотов):
- 19 февраля — мученик Феодот (Богдан) Адрианопольский;
- 2 марта — исповедник Киринейский;
- 29 апреля — мученик Кизицкий;
- 18 мая — мученик Анкирский;
- 4 июля — мученик Феодот Римский
- 2 сентября — мученик Кесарийский;
- 15 сентября — мученик Маркианопольский;
- 7 ноября м мученик Мелитинский.
Эти даты являются основными для празднования именин мужчин с этим именем в 2026 году. Выбор конкретного дня для празднования может зависеть от личных предпочтений или традиций семьи. Или нужно выбрать день, который ближе к дате рождения.
День ангела Богданы: празднуют ли женщины
Женское имя Богдана не имеет отдельной даты празднования, поскольку праздник обычно привязывается к имени святого, носящего такое же имя.
Святые с именем Богдан (в мужском роде) есть, а в женском нет. Женщин не крестят под таким именем.
Но можно выбрать такое же имя, но на другом языке. Имя Богдана — украинское, славянского происхождения, и буквально означает “данная Богом”. Оно является аналогом греческого имени Феодора.
Это имя есть в православном календаре, и оно имеет несколько дней празднования:
- 11 февраля — Преподобная Феодора;
- 24 мая — Преподобная Феодора Египетская;
- 7 августа — Святая мученица Феодора;
- 11 сентября — еще одна дата чествования мученицы Феодоры;
- 15 октября — память святой праведной Феодоры.
Но у многих других женских имен есть день ангела. Читай, когда День ангела Нины.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!