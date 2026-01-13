День ангела Максима — даты по старому и новому календарю в 2026 году и красивые поздравления

Умный, артистичный, с чувством юмора — таким привлекательным для общения экстравертом обычно описывают Максима психологи. Когда День ангела Максима в 2026 году по старому и новому календарю, поздравления с праздником и самое интересное о характере именинника — узнай из материала.

Когда День Ангела Максима: дата по старому и новому церковному календарю

21 января (3 февраля по старому стилю) чтят небесного покровителя Максимов — преподобного Максима Исповедника (580-662), выдающегося теоретика христианства, учителя в Высшей школе Константинополя.

3 февраля 2026 года по старому церковному календарю празднуют Максимов День.

именины Максима, согласно старому церковному календарю: 29 января, 3 февраля, 23 апреля, 11 мая, 26 августа, 4 ноября, 19 декабря.

день ангела Максима в новом церковном календаре в 2026 году: 6 и 21 января, 10 апреля, 14 мая, 13 августа, 15 сентября.

День Ангела Максима: имя и характер

Имя Максим возникло в древнем Риме как прозвище, и означало “великолепный”, “впечатляющий”, “гигантский”, “огромный”. Русский язык дает похожие по значению слова с одноименными корнями: максимальный, максимум.

Максим открыт и дружелюбен, он легко и с удовольствием общается с другими. Будучи экстравертом, не терпит одиночества и имеет много друзей.

Максим чрезвычайно доверчив, и иногда не понимает истинных мотивов других людей, которые могут воспользоваться его лояльностью. Он обладает естественной способностью убеждать, но иногда поступается собственным мнением и переводит ответственность на других.

Максим — талантливый, активный и энергичный человек с дипломатическим характером и необычайным чувством юмора.

У него оригинальное мышление и отличная интуиция.

Максим достигает материальной независимости не сразу, однако и не ищет ее слишком усердно. Хотя может мечтать о жизни в богатстве, искренне веря, что заслуживает лучшего.

Влюбленному Максиму важно не только наслаждаться удовольствиями любви, но и ощущать духовную близость с партнершей.

Он обращает внимание на сильных и амбициозных девушек, которые, однако, должны быть увлечены им.

В семейной жизни он охотно отдает своей жене роль лидера: чаще она принимает решения и обеспечивает финансовую стабильность. Хотя Максим все же считает себя главой семьи. Для своих детей он становится хорошим и любящим отцом.

Поздравления с днем ангела Максима

Измеряй свою жизнь улыбками, а не трудностями! Считай свой возраст по количеству друзей, а не по количеству лет! И пусть у тебя будет как можно больше счастливых мыслей и исполненных желаний! С днем ангела тебя, Максим!

***

Твоя невероятная энергия поражает! Желаю тебе огромного счастья сегодня и всегда! И пусть каждый новый день станет отличной возможностью осуществить свои мечты и достичь целей. Максим, я тебя очень люблю и желаю тебе счастливых именин!

***

Поздравляю тебя с днем ангела, Максим! Мы рождаемся лишь один раз, и поэтому сполна воспользуйся этой уникальной возможностью жить! И пусть каждый новый день будет лучше и счастливее предыдущих!

***

Максим, с именинами тебя! Пусть твоя жизнь будет легкой, как воздушный шарик, сладкой, как именинный торт, и полной сюрпризов, как самый крутой квест! Поздравляю и обнимаю!

***

Поздравляю, Максим, с днем ангела! Пусть даже в трудные дни над твоей головой будет сиять солнце надежды, а в беспокойные ночи тебя убаюкивают яркие звезды. Пусть они освещают тебе путь к маленьким и большим победам! Любим и гордимся тобой!

Раньше мы рассказывали о церковном календаре за 2026 год — все важные даты в одном материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!