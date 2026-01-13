День ангела Максима — дати за старим та новим календарем у 2026 році та гарні привітання

Інтелігентний, артистичний, з почуттям гумору — таким привабливим для спілкування екстравертом зазвичай описують Максима психологи. Коли день ангела Максима у 2026 році за старим та новим календарем, привітання до свята та найцікавіше про характер іменинника — дізнайся з матеріалу.

Коли день ангела Максима: дата за старим та новим церковним календарем

21 січня (3 лютого — за старим стилем) вшановують небесного покровителя Максимів — Преподобного Максима Сповідника (580-662), визначного теоретика християнства, викладача у Константинопольській вищій школі.

3 лютого 2026 року за старим церковним календарем відзначають Максимів день.

іменини Максима за старим церковним календарем: 29 січня, 3 лютого, 23 квітня, 11 травня, 26 серпня, 4 листопада, 19 грудня.

день ангела Максима за новим церковним календарем у 2026 році: 6 та 21 січня, 10 квітня, 14 травня, 13 серпня, 15 вересня.

День ангела Максима: значення імені та характер

Ім’я Максим виникло в Стародавньому Римі як прізвисько, і означало “великий”, “вражаючий”, “гігантський”, “колосальний”, “величезний”. Українська мова має схожі за значення слова з таким самим корінням: максимальний, максимум.

Максим — відкритий та доброзичливий, він легко та з задоволенням спілкується з оточуючими. Будучи екстравертом, не терпить самотності та має велику кількість друзів.

Максим вкрай довірливий, й іноді не розуміє справжніх мотивів інших, які можуть скористатися його лояльністю. Він має природну здатність переконувати, але іноді поступається власною думкою і перекладає відповідальність на інших.

Максим — талановитий, активний та енергійний чоловік з дипломатичним характером і непересічним почуттям гумору.

Він має своєрідне мислення та відмінну інтуїцію.

Матеріальну самостійність Максим досягає не відразу, але він не надто наполегливо прагне цього. Хоча може мріяти жити у багатстві, щиро вірячи, що заслуговує на краще.

У коханні для Максима важливе не лише отримання насолоди, але й духовна близькість з партнеркою.

Він звертає увагу на сильних та амбітних дівчат, які, однак, мають бути захоплені ним.

У подружньому житті охоче віддає дружині роль лідера: вона ухвалює рішення та забезпечує фінансову стабільність. Проте Максим все ж таки розглядає себе главою сім’ї. Для своїх дітей він стає хорошим та люблячим батьком.

Привітання з днем ангела Максима

Виміряй своє життя посмішками, а не труднощами! Рахуй свій вік за кількістю друзів, а не за кількістю років! І нехай у тебе буде якомога більше щасливих думок та виконаних бажань! З днем ангела тебе, Максиме!

***

Твоя неймовірна енергія вражає! Бажаю тобі величезного щастя сьогодні й завжди! І нехай кожен новий день стане відмінною можливістю здійснити свої мрії та досягти цілей. Максиме, я тебе дуже люблю і бажаю тобі щасливих іменин!

***

Вітаю тебе з днем ангела, Максиме! Ми народжуємося лише один раз, і тому сповна скористаймося цією унікальною можливістю жити! І нехай кожен новий день буде кращим та щасливішим за попередні!

***

Максиме, з іменинами тебе! Нехай твоє життя буде легким, як повітряна кулька, солодким, як іменинний торт та сповнений сюрпризів, як найкрутіший квест! Вітаю та обіймаю!

***

Вітаю, Максиме, з днем ангела! Нехай навіть у скрутні дні над твоєю головою сяятиме сонце надії, а у неспокійні ночі тебе заколисують яскраві зорі. Нехай вони висвітлюють тобі шлях до маленьких та великих перемог! Любимо і пишаємося тобою!

