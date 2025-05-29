Стиль жизни Праздники

Как здороваться на Вознесение Господне: варианты традиционных православных приветствий

Ольга Петухова, редактор сайта 29 мая 2025, 08:15
Как здороваться на Вознесение Господне

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