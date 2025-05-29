По церковному календарю праздник Вознесения Господня отмечается через 40 дней после Пасхи. Согласно Новому Завету, Иисус Христос в течение этих дней учил своих учеников-апостолов, а затем покинул земной мир и вознесся на небо. Верующие отмечают Вознесение Господне как великий церковный праздник. Как здороваться на Вознесение Господне — читай в материале.

Как правильно здороваться на Вознесение Господне

От Праздника Пасхи — главного в церковном календаре для всех христиан — и до Вознесения Господня все верующие приветствуют друг друга пасхальным приветствием: “Христос Воскрес!” — и слышат в ответ: “Воистину Воскрес!”. Так происходит в течение 40 дней, когда мы празднуем Пасху.

А вот на Вознесение Господне все верующие возвращаются к обычному приветствию. В этот день христиане вспоминают, как Христос благословил апостолов и вознесся на небо. В память об этом библейском событии в церквях проходят праздничные литургии.

О том, как правильно здороваться в день Вознесения Господня, рассказали в ПЦУ: начиная с этого праздника, верующие возвращаются к обычным христианским приветствиям.

Обычно православные христиане здороваются словами: “Слава Иисусу Христу!”, отвечая: “Слава навеки Богу!”.

Традиционны также слова при встрече: “Слава Богу!”, на которое отвечают: “Навеки слава Богу”.

А когда слышишь: “Христос посреди нас!”, то должен ответить: “И есть, и будет”.

Какие еще есть традиционные христианские приветствия

Примером приветствий для христиан служат и слова самого Иисуса Христа, с которыми он обращался к людям. В Священном Писании упоминается, что Христос говорил им: “Мир вам!”.

А посылая апостолов на проповедь, наставлял: “В какой дом войдете, сначала говорите: мир дому сему”.

Сейчас, когда в Украине идет кровопролитная война, традиционные христианские приветствия и пожелания мира воспринимаются дословно, в них — наши сокровенные надежды.

Как здороваться на Вознесение Господне: варианты традиционных православных приветствий / 6 Фотографий

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