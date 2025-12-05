Як зробити сніжинку своїми руками — найкращі узори простих та об’ємних прикрас

Усе рідше різдвяні свята радують нас справжньою зимою, тріскучими морозами та кучугурами снігу. Але ніщо — навіть калюжі на вулицях у Новий рік — не зможе завадити нам створити справжнє свято. Щоб на вікнах та на ялинці осіли дивовижно гарні сніжинки, створимо їх самі. Як зробити сніжинку своїми руками — читай та дивися відео в матеріалі.

Як зробити сніжинку з паперу своїми руками

Кажуть, передчуття свята краще за саме свято. Тож розтягуємо новорічний настрій якнайдовше! Готуємо поробки власноруч, і поки ми це робимо, казка різдвяного дійства завжди поруч.

Тож запасаємося гарним настроєм, вмикаємо веселу музику, підспівуємо і створюємо диво своїми руками. Для творчого процесу нам знадобляться лише листки паперу А4, гострі ножиці, простий олівець та лінійка, для деяких об’ємних варіантів — клей.

Загалом сніжинку з паперу можна зробити просту та об’ємну. Перший варіант набагато легший у виконанні, але не менш витончений.

Як зробити просту новорічну сніжинку з паперу — інструкції

Створення сніжинки з паперу можна розбити на два етапи: перший — згортання основи. Для цього лист А4 обрізають, перетворюючи прямокутник на квадрат. Потім певним чином згортають до отримання базового трикутника — сектора сніжинки, на якому, власне, виконується малюнок.

Для виготовлення маленьких сніжинок просто візьми за основу менший квадрат.

Другий етап — творчий. Це нанесення схеми узору, за яким ти будеш робити сніжинку. Існує велика кількість готових трафаретів, причому, чим більше паперу зріжеш — тим більш витонченим буде готовий результат.

І третій етап — вирізання. Тут стануть у пригоді гострі ножиці та терпіння, а якісний, не надто щільний папір гарантуватиме відсутність зазубень на лініях витинання.

Сніжинки своїми руками можна робити з будь-якого паперу: з офісного (для принтера), з альбомних листів, кольорового паперу, для оригамі, для декупажу з візерунками, підійдуть навіть звичайні кухонні серветки.

Для наклеювання сніжинок з паперу можна скористатися міцним мильним розчином, клейстером з борошна, або звичайною зубною пастою — вона відмінно тримає сніжинки на склі вікна.

Як легко і швидко зробити об’ємну сніжинку з паперу

Об’ємні сніжинки лише на перший погляд здаються складними у виконанні. Насправді вони просто мають геть іншу технологію складання, тож виготовити їх своїми руками можна навіть з малюком.

В основі об’ємної сніжинки лежить паперовий, склеєний певним чином, прямокутник, який утворює її базові сектори. Кожна деталь такої сніжинки автономна і поєднується у єдине ціле також за допомогою клею.

Аби кожна частина об’ємної сніжинки біла точнісінько така, як поруч із нею, для нанесення узору використовують трафарет. Його шаблон легко створити, переглянувши це відео.

Зробити своїми руками об’ємну сніжинку можна й за звичайною технологією. Для цього виготовляють кілька простих сніжинок різних розмірів і поєднують їх в одне ціле, утворюючи пухнасту новорічну прикрасу. Усе геніальне — просто!

