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Температура води в Чорноморську у липні 2026: коли море прогріється до +25°C

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Липня 2026, 16:00 2 хв.
температура води в чорноморську
Фото Pexels

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