Температура води в Чорноморську у липні 2026: коли море прогріється до +25°C

Липень — екватор літа, і тому традиційно вважається одним із найкращих місяців для відпочинку на узбережжі Чорного моря. І попри війну, 2026 рік — не винятком.

У Чорноморську вода вже достатньо прогрілася для комфортного купання, а наприкінці місяця пляжний відпочинок стане ще приємнішими.

Яка температура води в Чорноморську на місяць липень 2026— читай у матеріалі.

Температура води в Чорному морі в Чорноморську: проноз на липень 2026

Станом на 10 липня температура морської води біля узбережжя становить близько +23°C. Це доволі комфортно для купання, хоча після довгого перебування у воді може відчуватися легка прохолода.

У наступні дні море в Чорноморську стане більш прохолодним. З 11 по 14 число температура води коливатиметься в межах +21…+23°C.

Причиною стане хмарна дощова погода та тимчасове похолодання повітря. Та навіть за таких умов можна із задоволенням купатися, особливо у сонячні години.

Вже із середини місяця ситуація зміниться. Починаючи з 15–16 числа, вода стабільно прогріється до +23°C, а з 18 числа її показники піднімуться до +24°C.

Найтепліший період прогнозують після 20 липня.

Зокрема, 22 числа море може прогрітися до +25°C — це одна з найкращих температур для тривалого плавання та відпочинку з дітьми.

Загалом середня температура води в Чорноморську протягом липня становитиме близько +23°C, а наприкінці місяця море залишатиметься теплим — у межах +24…+25°C.

Якщо плануєш відпустку саме заради пляжного відпочинку, найкращим вибором стане друга половина липня, коли вода максимально прогріється, і буде комфортним навіть для дітей.

Водночас варто пам’ятати, що температура моря може змінюватися залежно від вітру та інших погодних умов.

Джерело: Seameteo.

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