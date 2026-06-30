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Погода в Одесі на серпень 2026: тепло, сонце і оксамитовий сезон без сюрпризів

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Червня 2026, 16:00 3 хв.
погода в серпні 2026 в одесі
Фото Pexels

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