Погода в Одесі на серпень 2026: тепло, сонце і оксамитовий сезон без сюрпризів

Серпень 2026 року в Одесі — омріяний оксамитовий сезон, коли сонце вже не палить, а пестить шкіру, а море кличе теплими хвилями.

Чи справдяться найкращі очікування і якою буде погода в Одесі в останній місяць літа — розказуємо у матеріалі.

Погода в Одесі на серпень 2026: перший тиждень, 1–2.08

Загалом цей місяць 2026 в Одесі обіцяє бути теплим, здебільшого сонячним і з мінімальною кількістю опадів.

Лише на початку можливі короткочасні дощі та грози, після чого встановиться стабільна літня погода.

Перший тиждень стартує з комфортного тепла. У суботу, 1.08, очікується мінлива хмарність із температурою +28…+23 °C, а вже в неділю прогнозують невеликий дощ при +28…+22 °C. Незважаючи на опади, спеки не передбачається, а нічні температури залишаться комфортними.

Погода в Одесі у серпні 2026: другий тиждень, 3–9.08

Другий тиждень розпочнеться дощами. 3.08 та 4.08 можливі грози, температура +29…+24 °C та +28…+22 °C.

Після цього погода швидко стабілізується: з 5.08 по 9.08 прогнозуються сонячні дні без опадів. Вдень максимум від +26 до +28 °C, вночі – від +22 до +23 °C, а це чудові умови для відпочинку біля моря.

Прогноз погоди в Одесі на серпень 2026: третій тиждень 10–16 .08

Третій тиждень принесе майже безперервне сонце. Лише 13.08 очікується невелика хмарність, тоді як решта днів будуть ясними. Денна температура триматиметься в межах +26…+28 °C, а нічна – +21…+23 °C. Це один із найкращих відрізків місяця, без натяку на опади.

Точний прогноз погоди в Одесі на серпень 2026: четвертий тиждень, 17–23.08

Четвертий тиждень також залишиться сухим і сонячним. Вдень повітря прогріватиметься до +26…+27 °C, уночі температура становитиме +20…+22 °C. Найпрохолоднішою очікується ніч 18.08 – близько +20 °C, однак вдень збережеться комфортне літнє тепло.

Погода в Одесі на місяць серпень 2026: останній тиждень, 24–31.08

Останні дні місяця завершать літо майже безхмарною погодою. Щодня світитиме сонце, а температура вдень становитиме +27…+28 °C, лише 31.08 знизиться до +26 °C. Уночі прогнозують +22…+23 °C.

Загалом серпень 2026 року в Одесі буде переважно сонячним: із 31 дня лише чотири з опадами або грозами (1–4 серпня), ще 13.08 очікується мінлива хмарність.

Решта днів обіцяють ясну погоду. Денна температура протягом місяця коливатиметься від +26 до +29 °C, а нічна – від +20 до +24 °C, а це приємне і лагідне тепло, ідеальне для відпочинку у моря.

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