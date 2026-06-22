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Які пляжі відкриті в Одесі 2026: де дозволено купатися

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Червня 2026, 14:00 2 хв.
які пляжі відкриті в одесі
Фото Pexels

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