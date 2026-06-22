Які пляжі відкриті в Одесі 2026: де дозволено купатися

Одеса завжди асоціюється з морем і відпочинком. Щороку тут гостюють тисячі людей, які мріють позасмагати на пляжі, покупатися та просто змінити обстановку.

Тому багатьох цікавить, які пляжі в Одесі 2026 відкриті та де можна безпечно відпочити біля моря.

Які пляжі відкриті в Одесі 2026

В Одесі продовжують відкривати пляжі для літнього відпочинку.

Станом на зараз офіційні дозволи отримали вже 27 пляжних зон, які пройшли перевірки і визнані безпечними.

До списку дозволених локацій нещодавно додали сім ділянок на Ланжероні в районі Двох шарів, а також пляж біля закладу Веранда.

Нові дозволи отримали й пляжі UnderAir та Ліберті в районі Дельфін.

В Аркадії відкрився пляжний комплекс Кокос, а також почали працювати комунальний пляж біля 14-ї станції Великого Фонтану та пляж поруч із рестораном Юг.

Окрім нових локацій, в Одесі вже відкриті популярні пляжі та комплекси, зокрема Калетон і інклюзивний пляж Безмеж на Дельфіні, Ла Камбала на Малому Фонтані, кілька пляжів в Аркадії.

А також зони відпочинку на 10–16-й станціях Великого Фонтану, серед яких Чайка, Куба, Пляж-15, Золотий берег, Карма та Варадеро.

В Одеській міській військовій адміністрації наголошують, що обстеження узбережжя тривають, тому перелік офіційно відкритих пляжів може ще збільшитися найближчим часом.

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