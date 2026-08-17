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Масована атака на Україну 17 серпня: у Сумах є загиблі, на Одещині пошкоджено судно

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Серпня 2026, 10:40 3 хв.
Ніч під вогнем: загиблі в Сумах та блекаут в Ізюмі через масовану атаку дронів

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