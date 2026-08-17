Масована атака на Україну 17 серпня: у Сумах є загиблі, на Одещині пошкоджено судно

Минула ніч стала черговим випробуванням для української системи ППО та цивільного населення. Ворог випустив понад 120 безпілотників та балістичні ракети, зосередивши основний удар на житлових кварталах Сум, промисловості Полтавщини та портовій інфраструктурі Одещини.

Наслідки атаки на Суми: загибель людей та масштабні руйнування

Найважчі новини надходять із Сум. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що місто пережило справжнє пекло під атакою реактивних безпілотників.

— Є влучання у житловому секторі та по обʼєктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі. Інформація щодо постраждалих зʼясовується, — зазначив посадовець.

За даними Національної поліції, внаслідок російських атак на Сумщині загинули двоє людей, ще троє травмовані.

— Упродовж минулої доби російські війська атакували ракетами, керованими авіаційними бомбами, ударними безпілотниками та FPV-дронами, а також здійснювали обстріли з артилерії, — розповіли у поліції.

Для літньої пари — 75-річного чоловіка та 72-річної жінки — ця ніч стала останньою. Вони загинули під завалами власної оселі. Ще одна 52-річна жінка дістала поранення. Масштаби руйнувань вражають: два будинки стерті з лиця землі, ще понад сорок садиб пошкоджено.

Уламками та вибуховою хвилею вибило сотні вікон, понівечило дахи та господарські споруди. Рятувальники та поліція працювали на місці до самого ранку, фіксуючи черговий воєнний злочин РФ.

Обстріл Ізюма реактивними бомбами УМПБ-5Р: що відомо про постраждалих

Місто Ізюм протягом ночі пережило два потужні удари. Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, ворог цілив по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

Перша хвиля атаки відбулася 16 серпня близько 21:30. За попередніми висновками експертів, росіяни застосували керовану авіабомбу реактивного типу УМПБ-5Р. Цей удар став фатальним для житлового сектору: пошкоджено щонайменше 15 будинків. Постраждали п’ятеро місцевих мешканців — три жінки та двоє чоловіків.

Вже за кілька годин, о 04:00 ранку 17 серпня, місто атакували безпілотники (попередньо — Герань-3). Нові руйнування зафіксували у приватному секторі та серед багатоповерхівок, потрощено автівки, перебито лінії електропередач.

Ізюмська МВА повідомила, що в Ізюмі та сусідніх населених пунктах станом на зараз відсутня електроенергія.

Ізюмська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування. Провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Правоохоронці збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Атака на порти Одещини: пошкоджено цивільне судно

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що на Одещині ворог знову полював на портову інфраструктуру. Цього разу під удар потрапило цивільне судно під прапором Того. Четверо людей отримали поранення, один із моряків перебуває у важкому стані.

Пожежі, що спалахнули на місці влучань, вдалося оперативно загасити, проте пошкодження інфраструктури є значними.

Ракетний удар по Полтавщині та балістика у Кременчуцькому районі

Полтавська область потрапила під приціл балістики. У Кременчуцькому районі ракети поцілили по території двох промислових підприємств.

Через високу загрозу повторних атак рятувальники не одразу змогли приступити до гасіння вогню, проте станом на ранок усі пожежі ліквідовані. Також дрон атакував підприємство в Миргородському районі. На щастя, тут обійшлося без людських жертв.

Скільки дронів збили сьогодні: статистика Повітряних сил

За даними Повітряних сил, із 128 запущених безпілотників нашим захисникам вдалося збити та нейтралізувати 106 одиниць. Незважаючи на високу ефективність протиповітряної оборони, зафіксовано 14 влучань у різних регіонах країни.

Головне фото: Віталій Дяківнич.

Нагадаємо, що 14 серпня РФ атакувала Україну 112 дронами.

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