Погода в Одесі на вересень 2026: чи буде довгим оксамитовий сезон і коли похолодає

Вереснева відпустка в Одесі завжди в топі, а дехто навмисне відкладає відпочинок на оксамитовий сезон. То чого чекати цьогоріч і чи побалує примхливе місто у моря гарною погодкою?

Читай прогноз погоди в Одесі на місяць вересень 2026.

Погода в Одесі у вересні 2026: довгостроковий прогноз

Погода в Одесі на вересень 2026: перша декада, 1–10 числа

Вересень в Одесі почнеться майже по-літньому. У перші дні стовпчики термометрів триматимуться біля +27 °C, а вночі буде близько +20 °C.

До 4–5 числа денна температура трохи знизиться — до +26 °C, а ночі стануть свіжішими.

6 вересня можливе коротке похолодання до +24 °C, після чого тепло знову повернеться: 7–8 вересня очікується до +26 °C. Далі температура плавно опуститься до +25 °C.

Прогноз погоди в Одесі на вересень 2026: друга декад, 11–20 числа

Середина місяця вже більше нагадуватиме осінь. 11–12 числа температура вдень буде близько +22 °C, а вночі — +15–17 °C.

13–14 вересня можливий невеликий теплий відскок: від +20 °C до +23 °C. Водночас саме в цей період у прогнозі з’являються дощові дні. Опади синоптики прогнозують на 14, 17 та 18.

Вдень переважно в межах +19…+23 °C, а ночами повітря охолоджуватиметься до +12…+15 °C. Наприкінці декади стане прохолодніше — близько +18 °C вдень.

Погода в Одесі на місяць вересень 2026: третя декада, 21–30 числа

Останні десять днів вересня чекаємо помітно прохолоднішу погоду. 21–24 вересня вдень прогнозують +18…+21 °C, а ночами — +12…+16 °C. 24 вересня можливий дощ.

Найвідчутніше похолодання прийде після 25 вересня: температура вдень опуститься до +17…+18 °C, а вночі — до +9…+10 °C.

Дощі можуть нагадати про себе 27–28 числа, хоча між ними будуть і сонячні дні.

Візьми до уваги, що довгострокові прогнози корегуються, адже Український гідрометцентр дає точні дані приблизно за тиждень.

А ще поцікався, які пляжі відкриті в Одесі 2026: де офіційно дозволено купатися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!