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Погода в Одесі на вересень 2026: чи буде довгим оксамитовий сезон і коли похолодає

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Серпня 2026, 15:00 2 хв.
погода в одесі вересень 2026
Фото Pexels

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