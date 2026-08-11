Інклюзивний пляж Безмеж в Одесі: які є зручності та де розташований

Чим довше Україна відбиває російську агресію, тим більше з’являється людей, які потребують інклюзивних просторів, унаслідок отриманих травм під час обстрілів чи бойових дій. На щастя, в країні поступово облаштовують та розвивають такі локації. Серед них — перший інклюзивний пляж Безмеж, який з’явився в Одесі у 2020 році.

Читай, які зручності є на безбар’єрному пляжі та для кого саме облаштували цю локацію — у нашому матеріалі.

Інклюзивний пляж Безмеж в Одесі: які є зручності

Інклюзивний пляж в Одесі пропонує простір рівних можливостей для всіх, хто хоче комфортно відпочити біля моря: дорослих і дітей з інвалідністю та ветеранів.

На його території є зручні пандуси для спуску у воду, зокрема наявний 46-метровий пандус із правильним кутом для людей на кріслі колісному. Для купання в морі персонал надає окреме крісло колісне, щоб відпочивальники не псували власні засоби для пересування.

Також на локації Безмежу працюють електрокари, які підвозять маломобільних людей до моря, і встановлено спеціальний ліфт.

Крім того, на пляжі викладена тактильна плитка для людей із порушеннями зору. А також побудовані санвузли та душові кімнати, адаптовані для відпочивальників з інвалідністю.

Відпочивати біля моря на пляжі Безмеж можуть також діти, оскільки тут передбачені спеціалізовані майданчики для безпечної гри дітлахів із обмеженими фізичними можливостями.

У цій зоні літнього відпочинку є не тільки необхідне обладнання, також тут кожного сезону працюють близько 20 людей, які допомагають людям з особливими потребами.

Ще в умовах війни біля пляжу обладнали два укриття – стаціонарне та мобільне. Одне вміщує 80 осіб, інше — 30. Місцевий персонал допомогає відпочивальникам з інвалідністю дістатися до укриття під час повітряної тривоги.

Крім того, люди, які мають інвалідність, можуть потрапити на безплатний масаж в облаштованому на пляжі кабінеті.

Інклюзивний пляж Безмеж в Одесі: ціни

Пляж для людей з інвалідністю в Одесі є відкритим та безплатним для усіх відвідувачів.

Інклюзивний пляж Безмеж в Одесі: адреса

Доступна зона відпочинку працює за адресою Пляж Дельфин, 4а, Одеса. Графік роботи з 08:00 до 20:00.

Окрім зручно облаштованої території, цей пляж також є місцем проведення різноманітних заходів та подій для різних категорій відпочивальників: ігри та майстер-класи для дітей, концерти й кінопокази для дорослих, а також спортивні змагання.

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Фото: Інклюзивний пляж Безмеж

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