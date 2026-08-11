Аджика зі слив на зиму: така смачна, що гості проситимуть добавки

Розпочався сезон слив, а вони — основа не лише смачнющого варення чи компоту, а й чудових соусів або аджики до м’яса.

Якщо ти ще не пробував(-ла) її готувати — неодмінно ризикни. І коли гості прийдуть на шашличок, ти здивуєш своїм новим кулінарним хітом — пікантною аджикою зі слив.

Аджика зі слив на зиму

Інгредієнти

сливи — 2 кг

часник — 200 г

гострий червоний перець — 3 стручки

солодкий червоний перець — 1 кг

томатна паста — 3–4 ст. ложки

кріп — 1 пучок

петрушка — 1 пучок

зелений базилік — 1 пучок

фіолетовий базилік — 1 пучок

тархун (естрагон) — 1 пучок

кам’яна сіль — 2,5 ст. л.

цукор — 70–100 г, залежно від сорту та солодкості слив

мелений чорний перець — 1/2 ч. л.

мелений коріандр — 1/2 ч. л.

мелена гвоздика — 1/4 ч. л.

мелений кмин — 1/2 ч. л.

оцет — 50 г

Спосіб приготування аджики зі слив на зиму

Спочатку добре промий сливи, розріж їх навпіл і видали кісточки. Солодкий перець очисть від плодоніжок та насіння, а в гострого просто зріж хвостики — насіння залиш, щоб аджика була пікантнішою. Часник очисть від лушпиння та промий. Зелень також добре промий, обсуши й відокрем листочки від грубих стебел. Молоді та ніжні гілочки можна залишити. Пропусти через м’ясорубку сливи, солодкий і гострий перець. Зелень подрібни в кухонному комбайні. Переклади сливову та перцеву масу із зеленню в каструлю з товстим дном або казан. Постав на вогонь і доведи до кипіння. Потім вари приблизно 20 хвилин, періодично перемішуючи, щоб суміш не пригоріла. Вилий оцет в аджику. Часник подрібни за допомогою кухонного комбайна або іншого зручного способу. Додай томатну пасту, сіль, цукор, чорний перець, коріандр, гвоздику та кмин. Переклади подрібнений часник і добре все перемішай. Провари аджику ще 5–7 хвилин на слабкому вогні, після чого зніми з плити. Гарячу аджику розлий у підготовлені банки та герметично закрий кришками. Переверни банки догори дном, добре вкутай рушником або ковдрою до повного охолодження.

З такої кількості продуктів виходить приблизно 4 банки по 700 г. Смачного!

А ще приготуй мариновані сливи на зиму — даємо кілька оригінальних рецептів.

Джерело фото: Рinterest.

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