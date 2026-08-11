Аджика зі слив на зиму: така смачна, що гості проситимуть добавки

Розпочався сезон слив, а вони — основа не лише смачнющого варення чи компоту, а й чудових соусів або аджики до м’яса.
Якщо ти ще не пробував(-ла) її готувати — неодмінно ризикни. І коли гості прийдуть на шашличок, ти здивуєш своїм новим кулінарним хітом — пікантною аджикою зі слив.
Аджика зі слив на зиму
Інгредієнти
- сливи — 2 кг
- часник — 200 г
- гострий червоний перець — 3 стручки
- солодкий червоний перець — 1 кг
- томатна паста — 3–4 ст. ложки
- кріп — 1 пучок
- петрушка — 1 пучок
- зелений базилік — 1 пучок
- фіолетовий базилік — 1 пучок
- тархун (естрагон) — 1 пучок
- кам’яна сіль — 2,5 ст. л.
- цукор — 70–100 г, залежно від сорту та солодкості слив
- мелений чорний перець — 1/2 ч. л.
- мелений коріандр — 1/2 ч. л.
- мелена гвоздика — 1/4 ч. л.
- мелений кмин — 1/2 ч. л.
- оцет — 50 г
Спосіб приготування аджики зі слив на зиму
- Спочатку добре промий сливи, розріж їх навпіл і видали кісточки. Солодкий перець очисть від плодоніжок та насіння, а в гострого просто зріж хвостики — насіння залиш, щоб аджика була пікантнішою.
- Часник очисть від лушпиння та промий. Зелень також добре промий, обсуши й відокрем листочки від грубих стебел. Молоді та ніжні гілочки можна залишити.
- Пропусти через м’ясорубку сливи, солодкий і гострий перець. Зелень подрібни в кухонному комбайні.
- Переклади сливову та перцеву масу із зеленню в каструлю з товстим дном або казан. Постав на вогонь і доведи до кипіння. Потім вари приблизно 20 хвилин, періодично перемішуючи, щоб суміш не пригоріла.
- Вилий оцет в аджику. Часник подрібни за допомогою кухонного комбайна або іншого зручного способу.
- Додай томатну пасту, сіль, цукор, чорний перець, коріандр, гвоздику та кмин. Переклади подрібнений часник і добре все перемішай.
- Провари аджику ще 5–7 хвилин на слабкому вогні, після чого зніми з плити.
- Гарячу аджику розлий у підготовлені банки та герметично закрий кришками. Переверни банки догори дном, добре вкутай рушником або ковдрою до повного охолодження.
З такої кількості продуктів виходить приблизно 4 банки по 700 г. Смачного!
А ще приготуй мариновані сливи на зиму — даємо кілька оригінальних рецептів.
Джерело фото: Рinterest.
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