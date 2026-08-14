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РФ атакувала Україну 112 дронами: серед загиблих та поранених — діти

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Серпня 2026, 10:09 3 хв.
Наслідки масованого обстрілу Сміли, Сумщини та ще п'яти областей

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