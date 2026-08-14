РФ атакувала Україну 112 дронами: серед загиблих та поранених — діти

У ніч на 14 серпня Україна пережила ще одну атаку безпілотниками. Російські війська випустили 112 дронів різних типів, цілячись по житлових кварталах та критичній інфраструктурі. Найбільш серйозні наслідки зафіксовані на Сумщині та Черкащині.

Сміла: шрапнель у стінах житлового будинку

Близько 01:30 ночі ворожий БпЛА атакував місто Сміла на Черкащині. Удар прийшовся по дев’ятиповерхівці на вулиці Трипільській. Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, дрон був начинений шрапнеллю для максимального ураження.

— Ворожий БпЛА поцілив у багатоповерхівку. Маємо значні руйнування в одному з під’їздів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, — зазначив Ігор Табурець.

За уточненими даними мера міста Сергія Ананка, медичну допомогу надали п’ятьом потерпілим, проте від госпіталізації вони відмовилися. Ще 23 мешканцям знадобилася допомога психологів.

— На щастя, мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома. Будинок наразі відключений від газо- та електропостачання. У дворі розгорнуто штаб Червоного Хреста, — прокоментував ситуацію міський голова Сергій Ананко.

Трагедія на Сумщині: загинула матір та 9-річний син

У Буринській громаді Сумської області нічна атака обернулася трагедією. Окупанти завдали подвійного удару реактивними дронами по приватному сектору. Пряме влучання у житловий будинок призвело до пожежі та обвалу конструкцій.

Внаслідок обстрілу загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Ще четверо людей отримали поранення, двоє з них — батько та бабуся хлопчика — госпіталізовані з важкими опіками.

Поранені діти на Нікопольщині та Запоріжжі

Не вщухали обстріли й на Півдні країни. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував Нікопольський район.

Під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Постраждали четверо людей, серед яких 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець, — повідомили в ОВА.

У Запорізькому районі ворожий снаряд розірвався поблизу проїжджої частини. Уламками пошкоджено автомобіль, поранення отримали 25-річна жінка та 5-річна дитина.

Удар по інфраструктурі Житомирщини та Кіровоградщини

На Житомирщині під удар потрапили об’єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство. Пожежі вдалося оперативно ліквідувати, обійшлося без жертв.

Схожа ситуація і на Кіровоградщині. Очільник ОВА Андрій Райкович повідомив, що ціллю ворога був інфраструктурний об’єкт у Кропивницькому районі. Уламками також пошкоджено приватний будинок, проте люди не постраждали.

Статистика Повітряних сил

Загалом Повітряним силам вдалося збити та придушити засобами РЕБ 90 ворожих безпілотників із 112 запущених. Окупанти використовували не лише Шахеди, а й дрони-імітатори типу Пародія та БпЛА Гербера.

Військові зазначають, що зафіксовано влучання на 11 локаціях у різних регіонах країни.

Головне фото: міський голова Сміли Сергій Ананко.

Раніше Сергій Бескрестнов (Флеш) зазначив, що допомогти Україні захиститися від балістики РФ може лише міжнародна спільнота.

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