У Києві перехожий розстріляв авто, бо водій відчинив ворота для виїзду з двору

У Києві правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві чоловікові, який через суперечку розстріляв автомобіль.
Про це інформує Головне управління Нацполіції у Києві.
Розстріл авто у Києві: що відомо
Чоловік розстріляв авто на вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі Києва декілька днів тому.
Як повідомляють у поліції, 46-річний киянин йшов вулицею, коли побачив автомобіль BMW, що виїжджав із прибудинкової території. Водій авто зупинився, щоб закрити ворота, і тим самим тимчасово загородив вільний прохід чоловікові.
Унаслідок цієї ситуації між чоловіками виникла суперечка, під час якої порушник декілька разів вистрелив зі зброї у бік автівки, пошкодивши багажник та заднє скло. Після скоєного він втік з місця події.
Поліція розшукала чоловіка та вилучила у нього пневматичний револьвер під патрон Флобера. Йому також повідомили про підозру.
Раніше ми повідомляли про те, що нетверезий чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Києва.
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