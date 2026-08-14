У Києві перехожий розстріляв авто, бо водій відчинив ворота для виїзду з двору

У Києві правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві чоловікові, який через суперечку розстріляв автомобіль.

Про це інформує Головне управління Нацполіції у Києві.

Розстріл авто у Києві: що відомо

Чоловік розстріляв авто на вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі Києва декілька днів тому.

Як повідомляють у поліції, 46-річний киянин йшов вулицею, коли побачив автомобіль BMW, що виїжджав із прибудинкової території. Водій авто зупинився, щоб закрити ворота, і тим самим тимчасово загородив вільний прохід чоловікові.

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Унаслідок цієї ситуації між чоловіками виникла суперечка, під час якої порушник декілька разів вистрелив зі зброї у бік автівки, пошкодивши багажник та заднє скло. Після скоєного він втік з місця події.

Поліція розшукала чоловіка та вилучила у нього пневматичний револьвер під патрон Флобера. Йому також повідомили про підозру.

Раніше ми повідомляли про те, що нетверезий чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Києва.

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