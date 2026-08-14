Для тебе Новини

У Києві перехожий розстріляв авто, бо водій відчинив ворота для виїзду з двору

Марина Слизовська 14 Серпня 2026, 11:05 1 хв.
Розстріл авто в Києві
Фото Нацполіція

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь