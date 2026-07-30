Медовий Спас 2026: що не можна робити на Маковія

Медовий Спас або Маковія — один з найбільших релігійних свят для вірян. Ще з давніх-давен в цей день несли до церкви мед та святили його, а з першою ложкою освяченого нектару загадували чарівне бажання, звідси й назва свята.

У 2026 році українці святкуватимуть Маковія у суботу, 1 серпня. За старим церковним календарем цей день раніше відзначали 14 серпня. Тож треба бути озброєними знаннями, чого не можна робити у цей день, щоб не навіяти небесний гнів і не притягнути неприємності.

Чого не можна робити у Медовий Спас 2026

Як і під час всіх релігійних свят, на Маковія у 2026 році треба втриматися від лайки та сварок. Також не можна голосно розмовляти й гучно святкувати — це ознака неповаги.

Оскільки Медовий Спас — це свято, то прибирати й займатися хатньою роботою теж не можна.

Однак пекти пісні вироби: пряники, пироги, млинці з медом та маком — це давня традиція, якою віряни вшановують воду. Тож куховарити у цей день таки можна.

В будь-яке велике релігійне свято заборонено працювати, Медовий Спас у 2026 році не виняток.

Звісно, не можна прожити день й не побажати російським військовим скоріше удобрити нашу землю, однак під час Маковія все ж таки варто втриматися.

Адже в Медовий Спас не можна бажати комусь зла, інакше негатив повернеться до тебе.

Саме в цей день, 1 серпня, починається великий Успенський піст, на честь вшанування Успіння Богородиці. Триватиме він аж до 14 серпня.

Тож для вірян, які дотримуються посту, з цього дня є певні обмеження у їжі. Свято Медового Спасу не повинно бути виключенням, на столі мають стояти лише пісні страви.

Традиції Медового Спасу

Традиційно у цей день віряни ходять до церкви, щоб освятити воду, мед, мак та трави. Всі ці компоненти після церкви набудуть цілющих властивостей.

Після церкви всі приходили додому й куштували смачні пісні страви, адже вшановували Успенську Богородицю.

А потім йшли купатися у відкриті водойми, адже вважають, що саме в цей день Володимир Великий охрестився в Дніпрі, тож купання в цей день принесуть людині здоров’я й сили на весь наступний рік.

Далі віряни влаштовували своєрідні проводи літа, традиційно, саме в Медовий Спас починають збирати врожай та готуватися до зими.

Медовий Спас — далеко не єдине релігійне свято у серпні, цей місяць для вірян буде насиченим. Ми підготували для тебе календар церковних свят на 2026 рік.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!