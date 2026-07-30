Стиль життя Свята

Медовий Спас 2026: що не можна робити на Маковія

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 30 Липня 2026, 12:30 3 хв.
Медовий Спас 2025
Фото Unsplash

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